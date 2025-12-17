विज्ञापन

1 साल से छोटे बच्चे को भूलकर भी न खिलाएं ये 5 चीजें, पेरेंटिंग कोच ने बताया हो सकती हैं कई दिक्कतें

अक्सर माता-पिता 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कई चीजें खुद से खिलाना शुरू कर देते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है. आइए पेरेंटिंग कोच से जानते हैं की बच्चों को क्या-क्या न खिलाएं.

Read Time: 3 mins
1 साल से छोटी उम्र के बच्चों को न खिलाएं ये 5 चीजें
Freepik

Parenting Tips: छोटे बच्चों की देखभाल करना माता-पिता की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है. वहीं, जब बात नन्हे-मुन्ने के पोषण की आती है, तो हर पैरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे. अगर पेरेंट्स से जाने-अनजाने में बच्चे की डाइट से जुड़ी कोई भी लापरवाही हो जाए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अक्सर माता-पिता 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कई चीजें खुद से खिलाना शुरू कर देते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है. हाल ही में पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या नहीं खिलाना चाहिए. आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं...

नमक और चीनी

1 साल से पहले बच्चे के किडनी जैसे कई ऑर्गन सही से डेवलप नहीं होते हैं और अगर ऐसे में उसे नमक-चीनी का सेवन कराया जाए तो कई समस्याएं हो सकती हैं. 

गाय का दूध

गाय के दूध में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. लेकिन पेरेंटिंग कोच अर्चना मलिक बताती हैं कि 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए. दरअसल, इस उम्र में बच्चे का पाचन तंत्र मैच्योर नहीं होता है जिससे उसे दूध पचाने में दिक्कत हो सकती है. 1 साल से छोटे बच्चों को केवल ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुल मिल्क देने की सलाह दी जाती है. 

शहद

शहद में वैसे तो कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन ये 1 साल से छोटे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है. पेरेंटिंग कोच बताती हैं कि शहद के सेवन से बच्चे को बोटुलिज्म इंफेक्शन हो सकता है.

बादाम-मूंगफली जैसे नट्स

कई माता-पिता छोटे से बेबी को भी बादाम-मूंगफली जैसे नट्स या अंगूर खिलाना शुरू कर देते हैं जो एक बड़ी भूल हो सकती है. दरअसल, ये चीजें बच्चे के गले में अटक सकती हैं जिससे कई समस्याएं होने का खतरा बना रहता है. ध्यान रहे कि आप बच्चे को ऐसी कोई भी चीज न दें जो बच्चा निगल नहीं सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

