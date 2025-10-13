धनतेरस पर कम बजट में खरीदें ये Gold-Silver ज्वेलरी, पाएं रॉयल लुक कम दाम में

Dhanteras 2025 jewellery ideas: धनतेरस का त्योहार आते ही हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है 'क्या खरीदें इस साल?' क्योंकि ये दिन सिर्फ पूजा का ही नहीं, बल्कि शुभ खरीदारी का भी प्रतीक माना जाता है. अगर आप भी सोच रही हैं कि बजट में कुछ खास खरीदें, तो इस बार ज्वेलरी (festive jewellery trends) आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी Gold और Silver Jewellery Ideas, जो आपकी धनतेरस को और भी स्पेशल बना देंगी.

सिल्वर में बजट-फ्रेंडली टॉप्स (silver jewelry design)

अगर आप सिल्वर ज्वेलरी की शौकीन हैं, तो सिंपल सिल्वर टॉप्स या आर्टिफिशियल डायमंड ईयररिंग्स एक शानदार ऑप्शन रहेंगे.

आजकल फूलों वाले डिजाइन और मिनिमल स्टाइल ईयररिंग्स काफी ट्रेंड में हैं.

ये आपको कम दाम में मिल जाएंगे और हर आउटफिट के साथ खूबसूरत लगेंगे.

गोल्ड की झुमकी स्टाइल ज्वेलरी (gold jewelry design)

अगर आप कुछ ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो गोल्ड झुमकी स्टाइल ईयररिंग्स परफेक्ट चॉइस हैं.

टेम्पल ज्वेलरी डिजाइन्स आजकल बहुत फैशन में हैं...खासकर शादी या फेस्टिव वियर के साथ ये लुक को और निखार देती हैं.

आपको ये लाइट से मीडियम वेट में आसानी से मिल जाएंगी.

गोल्ड रिंग – सिंपल लेकिन स्टाइलिश (budget gold jewellery)

धनतेरस पर लाइट वेट गोल्ड रिंग्स खरीदना शुभ भी है और फैशनेबल भी.

आजकल आर्टिफिशियल डायमंड वर्क वाली फिंगर रिंग्स काफी पसंद की जा रही हैं.

ये आपकी उंगलियों को ग्रेसफुल लुक देती हैं और किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर जाती हैं.

हूप्स और ब्रेसलेट का ट्रेंड (temple jewellery trend)

अगर आप कुछ सिंपल चाहती हैं, तो हूप स्टाइल इयररिंग्स और सिल्वर ब्रेसलेट्स ट्राई करें.

हूप्स हर उम्र की महिलाओं पर अच्छे लगते हैं और ब्रेसलेट्स में अब डायमंड कट डिजाइन्स खूब पॉपुलर हैं.

आप चाहे तो सिंपल कंगन स्टाइल या फैंसी आर्टिफिशियल ब्रेसलेट्स भी चुन सकती हैं.

पायल – छोटी सी चीज, बड़ा असर (Dhanteras shopping ideas)

धनतेरस पर पायल खरीदना शुभ माना जाता है.

आजकल मार्केट में लाइट वेट से लेकर हैवी वर्क पायल तक हर रेंज में उपलब्ध हैं.

आप खुद के लिए या अपनी बेटी के लिए भी ये गिफ्ट ले सकती हैं.

