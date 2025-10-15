Dhanteras 2025: धनतेरस पर करनी है शॉपिग? भीड़ से बचकर ऐसे करें खरीदारी, नहीं होगी कोई परेशानी!

Dhanteras 2025 Shopping Tips and Tricks: दिवाली की शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है, और इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है. इस साल ये पावन त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ती है. कभी-कभी भीड़ के कारण कई बार धक्का-मुक्की और घंटों खड़े रहने से तबीयत भी खराब हो जाती है. अगर आप इस धनतेरस पर भीड़ से बचकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं. हम आपको कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप आसानी से शॉपिंग कर पाएंगे.

ऑनलाइन शॉपिंग चुनें

अगर आप भी धनतेरस के मौके पर शॉपिंग करना चाहते हैं लेकिन भीड़ का सामना नहीं करना तो ऑनलाइन मोड अपना सकते हैं. आजकल सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज से लेकर कपड़ों तक सब ऑनलाइन उपलब्ध है. ऐसा करने से आप लंबी-लंबी लाइनों और ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं.

अगर आप पहले से खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो शॉपिंग लिस्ट भी बाजार जाने से पहले तैयार कर लें. इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और अनआवश्यक चीजें खरीदने से आप बच जाएंगे.

धनतेरस पर शॉपिंग करने के लिए लोग अधिकतर अपने वाहन लेकर निकलते हैं जिससे ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो या फिर कैब का प्रयोग कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपना वाहन लेकर जाते हैं को बाजार के मेन गेट से दूर पार्क करें, इससे आप भीड़ से बच सकेंगे.

धनतेरस की शॉपिंग में आप ज्यादा से ज्यादा ऑडिजिटल पेमेंट का यूज करें. इससे पैसे गिनने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप भीड़ वाली जगह पर ज्यादा देर रुकने से बचेंगे.

धनतेरस के मौके पर बाजार में काफी भीड़ होती है, ऐसे में आप बच्चों को साथ मार्केट ले जाने से बचना चाहिए. भीड़ वाली जगह पर बच्चों के गुम होने का डर भी बना रहता है. खासतौर से अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आप घर पर भी किसी बड़े के साथ छोड़कर शॉपिंग करने जा सकते हैं.