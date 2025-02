आयुर्वेद में देसी घी के ये नुस्खे पीरियड के दर्द को कर देंगे दूर, PCOD में भी कारगर

Tips To Reduce Period Pain and Clotting: हर माह महिलाओं के लिए पीरियड्स आना एक नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है. यूं तो चार से पांच दिन के दौरान पीरियड्स खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ महिलाओं के लिए पीरियड्स काफी दुखदायी बन जाते हैं. दरअसल पीरियड्स के दौरान अधिकांश महिलाएं पेट में दर्द, क्रैंप, पीठ दर्द, मूड स्विंग और क्लॉटिंग से परेशान रहती हैं. इसके साथ-साथ ज्यादा या कम ब्लीडिंग भी परेशानी का सबब बन जाती है. ऐसे में पीरियड्स के दर्द को दूर करने के लिए दवा की बजाय अगर आयुर्वेदिक नुस्खे (Period pain door karne ke Tips) फॉलो किए जाएं, तो काफी फायदेमंद साबित होते हैं. चलिए ऐसे ही कुछ नुस्खों (How to Reduce Period Pain) के बारे में बात करते हैं जिन्हें फॉलो करने से पीरियड्स के दर्द और इससे जुड़ी कई दिक्कतों से राहत पाई जा सकती है. आयुर्वेद में देसी घी (Desi Ghee will help to Get rid of Period pain Cramp) के नुस्खे को पीरियड संबंधी दिक्कतों के लिए रामबाण कहा गया है.

देसी घी का नुस्खा दूर करेगा पीरियड्स की कई परेशानियां (Desi Ghee in Warm Water help in Periods Pain)

आयुर्वेद में देसी घी को पीरियड्स के दौरान काफी फायदेमंद कहा गया है.

कहा जाता है कि अगर आप देसी घी को गर्म पानी में घोलकर पीते हैं तो इससे पीरियड्स के दर्द में राहत मिलती है.

देसी घी को गर्म पानी में डालकर पीने से पीरियड्स क्रैंप में भी आराम मिलता है.

देसी घी को गर्म पानी में डालकर पीने से पीरियड्स में ब्लीडिंग के दौरान क्लॉटिंग से राहत मिलती है.

पीरियड्स शुरू होने के पहले दिन आपको गर्म पानी में घी डालकर पीना है.

एक गिलास पानी को गर्म कीजिए. इस गर्म पानी में एक चम्मच देसी घी डालें और इसे पी लीजिए

इस पानी की मदद से पीसीओडी की समस्या भी दूर होती है.

देसी घी को गर्म पानी में डालकर पीने से पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है.

गर्म पानी में देसी घी डालकर पीने से गैस की परेशानी और पेट संबंधी कई दिक्कतें दूर हो जाती हैं.

इन तरीकों से भी दूर होगा पीरियड का दर्द (These tips also help to get rid of period pain)

पीरियड पेन से छुटकारा पाने के लिए आप गर्म पानी की थैली यूज कर सकते हैं.

इसे पेट के निचले हिस्से पर रखकर सिकाई करने से पीरियड पेन में काफी आराम मिलता है.

पेट के निचले हिस्से की मालिश करने और पीठ की सिकाई करने से भी पीरियड पेन में राहत मिलती है.

पीरियड के दौरान होने वाली ऐंठन यानी क्रैंप को दूर करने के लिए अजवाइन को गर्म करके पेट की सिकाई करनी चाहिए.

हर्बल टी पीने से भी पीरियड पेन से काफी राहत मिलती है.

हर्बल टी के साथ साथ आप पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी या तुलसी की चाय भी बनाकर पी सकते हैं.

अदरक और सौंफ की चाय भी पीरियड पेन को कम करने में मददगार साबित होती हैं.

पीरियड पेन से बचाएंगी ये आसान आदतें (These habits will help to reduce period pain)

डाइट और लाइफस्टाइल की कुछ खास आदतें अपना कर आप हर महीने पीरियड पेन को कम कर सकते हैं.

हेल्दी डाइट लेने से पीरियड का दर्द कम होने लगता है.

दिन में ढेर सारा पानी पीना चाहिए. इससे पीरियड का दर्द और क्रैंप में राहत मिलेगी.

कुछ हल्के फुल्के व्यायाम जैसे वॉकिंग, जॉगिंग और लाइट एरोबिक करने से भी पीरियड के दर्द में राहत मिलती है.

डेली एक्सरसाइज करने से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन बनता है जो पीरियड के दौरान मूड स्विंग से राहत दिलाता है.

पीरियड के दौरान ज्यादा मीठा और ज्यादा तले हुए भोजन को न करें. इस दौरान अपनी डाइट में हेल्दी फैट ज्यादा एड करें

इस दौरान कैफीन, अल्कोहल आदि से परहेज करें.

पीरियड के दौरान प्रोसेस्ड फूड का कम से कम सेवन करना चाहिए.

इस दौरान अपनी डाइट में मैग्नीशियम का इनटेक बढ़ाने से पीरियड के दौरान क्रैंप और दर्द से राहत मिलेगी.

अपनी डाइट में पोटैशियम और कैल्शियम युक्त फूड को बढ़ाएं, इससे पीरियड से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.