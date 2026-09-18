Delhi Jurassic Park: दिल्ली में अब बच्चों को दिखाएं डायनासोर! खुल गया जुरासिक पार्क, मात्र 100 रुपये की है टिकट

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वीकेंड पर बच्चों के साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. अब आप बच्चों को दिल्ली में डायनासोर दिखा सकते हैं. दरअसल, अब दिल्ली में जुरासिक पार्क खुल गया है, जिसमें डायनासोर देखने को मिलेंगे. 26 अगस्त को प्रागैतिहासिक नेशन गैलरी की शुरुआत की गई है, जिससे दिल्ली NCR का पहला जुरासिक पार्क कहा जा रहा है. इस गैलरी में आपको असली जैसे डायनासोर और उनकी आवाजें सुनने को मिलेंगी. आइए जानते हैं इस रोमांचक जगह का आनंद लेने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे. साथ ही यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा.

Photo Credit: नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट

डायनासोर अब धरती पर मौजूद नहीं है लेकिन उनकी कहानियां आज भी बच्चों को बेहद पसंद आती हैं. ऐसे में इस गैलरी में डायनासोर की अलग-अलग प्रजातियां देखने को मिलेंगी. साथ ही यहां आवाज के लिए स्पीकर भी लगाए गए हैं जिससे एक्सपीरिएंस एकदम रियलिस्टिक बन जाता है. बच्चों के साथ-साथ ये पार्क बड़ों को भी बेहद पसंद आ सकता है.

टिकट की बात करें तो यहां घूमने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे. यहां का टिकट मात्र 100 रुपये हैं. वहीं, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट पूरी तरह फ्री रहेगा. हालांकि, अगर आपको यहां चलने वाले शो देखने हैं, तो आपको उसके लिए अलग चार्ज देने होंगे.

Photo Credit: नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली आधिकारिक वेबसाइट

ये पार्क सुबह 9:30 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है. ऐसे में आप वीकेंड पर आराम से 10 बजे के बाद इस पार्क में घूमने के लिए आ सकते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि टिकट 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं. साथ ही सोमवार को ये पार्क बंद रहता है.

अगर आप डायनासोर को देखना चाहते हैं तो आपको भैरों मार्ग पर स्थित नेशनल साइंस सेंटर पहुंचना होगा. यहां से सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर सुप्रीम कोर्ट और इंद्रप्रस्थ है. यहां से आपको आसानी से ऑटो मिल जाएंगे. वहीं, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए 40 रुपये की फीस देनी होगी.

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