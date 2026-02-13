विज्ञापन

Gharelu Nuskhe: दांतों में कीड़ा लग जाए तो क्या करें? डॉक्टर से जानें घरेलू इलाज

Dant Me Keeda Lagne Ka Upchar: यहां हम आपको 5 ऐसे असरदार घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं क्या है वो जादुई उपाय. 

Read Time: 3 mins
Share
Gharelu Nuskhe: दांतों में कीड़ा लग जाए तो क्या करें? डॉक्टर से जानें घरेलू इलाज
Dant Me Kida Kyu Lagta Hai

Dant Me Keeda Lagne Ka Upchar: बदलते समय के साथ हमारे खाने-पीने की आदतें भी बदलती जा रही है, जिसके कारण दांतों से जुड़ी समस्याओं की दिक्कतें सामने आ रही है. गलत खान-पान के कारण हर दूसरा व्यक्ति दांतों में कीड़ा लगने, कैविटी और दर्द से जूझ रहा है. अगर आप भी इन में भी दिक्कत का शिकार हैं, तो इस आर्टिकल में बने रहिए. यहां हम आपको 5 ऐसे असरदार घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं क्या है वो जादुई उपाय. 

Latest and Breaking News on NDTV

दांत का कीड़ा कैसे निकाले घरेलू उपाय?

लौंग का तेल: दांत दर्द की समस्या से रहते हैं परेशान तो लौंग का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इस तेल में एजुनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो प्राकृतिक एनेस्थेटिक का काम करता है. आप लौंग के तेल को कॉटन की मदद से दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं, इससे दर्द और सूजन में आराम मिल सकता है.

नमक पानी का कुल्ला: नमक वाले पानी से कुल्ला करने से मुंह काpH लेवल को बैलेंस रखता है. इसे करने के लिए आपको एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच मिलाना होगा और दिन में 2 से 3 बार करना होगा.

नीम: नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो दांतों में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और कैविटी को फैलने से रोकते हैं. इसलिए नीम की दातुन और नीम का पाउडर दांतों की कैविटी से छुटकारा दिलाने में बेहद मददगार है.

लहसुन: लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का ही काम नहीं करता, बल्कि दांतों में लगे कीड़े को भी मारने में सक्षम है. लहसुन में एलिसिन, एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो इसे एक बेहतरीन पेनकिलर बनाते हैं, जो दांतों के दर्द और कीड़ों से राहत दिला सकते हैं.

अंडे का छिलका: अंडे के छिलकों को उबालकर सुखा लें और फिर बारीक पाउडर पीस लें. पीसने के बाद इसका 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच नारियल तेल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और उससे दिन में 2 बार ब्रश करें. 

इसे भी पढ़ें: चालाक कैसे बनें चाणक्य नीति, यहां जानें सफलता के 5 सूत्र कौन से हैं?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dant Me Kida Lag Jaye To Kya Kare Gharelu Upay, Dant Me Kida Lagne Par Kya Kare, Dant Me Kida Hatane Ke Upay, Dant Mein Kida Lagne Ka Gharelu Upay, Dant Ka Kida Kaisa Hota Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com