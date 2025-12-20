विज्ञापन

घर में ले आएं ये 5 पौधे, घर के कोने-कोने से भाग जाएंगी छिपकली, बच्चे भी रहेंगे सेफ

Lizard Repellent Plants for Home: आज हम आपको ऐसी ही 5 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आप कोने-कोने से छिपकलियों को भगा सकते हैं. साथ ही ये बच्चों और पेट जानवरों के लिए भी बहुत सेफ हैं.

छिपकली भगाने वाले पौधे
File Photo

5 Lizard Repellent Plants: घर में छिपकलियों का होना काफी ज्यादा आम समस्या है. कई बार ये खाने के सामान के आसपास से भी गुजर जाती हैं जिससे सेहत की समस्याएं भी हो सकती हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल रिपेलेंट मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बच्चों और पालतू जानवरों की वजह से नेचुरल उपाय अपनाना पसंद करते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि हमारी प्रकृति में ऐसे भी कुछ पौधे हैं जिनकी तेज गंध छिपकलियों को पसंद नहीं आती.  ये पौधे छिपकलियों को नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि उन्हें दूर रखते हैं. इन्हें दरवाजों, खिड़कियों, बालकनी में रखने से न केवल सुंदरता बढ़ती है बल्कि कीड़े-मकोड़े भी दूर रहे हैं. आज हम आपको ऐसी ही 5 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आप कोने-कोने से छिपकलियों को भगा सकते हैं. साथ ही ये बच्चों और पेट जानवरों के लिए भी बहुत सेफ हैं.

1. रोजमेरी (Rosemary)

रोजमेरी का पौधा रखने से घर में छिपकली नहीं आती हैं. इसकी तेज गंध छिपकलियों को पसंद नहीं आती है. खास बात यह है कि रोजमेरी गमलों में आसानी से उग जाता है और आप इसे बालकनी, खिड़की या दरवाजे के पास रख सकते हैं. साथ ही इससे कीड़े भी दूर रहते हैं.

2. पेपरमिंट (Peppermint)

छिपकलियों को पेपरमिंट की तेज और तीखी गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती है. जब इसके पत्ते हरे-भरे होते हैं, तब इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा आती है. आप इस पौधे को गमले में दरवाजे, कोनों या उन जगहों पर रख सकते हैं जहां छिपकलियां अक्सर दिखती हैं.  यह पौधा जल्दी बढ़ता है और इसे समय-समय पर काटते रहने से यह ताजा रहता है. 

3. यूकेलिप्टस (Eucalyptus)

यूकेलिप्टस पौधों में प्राकृतिक तेल होते हैं, जिनकी तेज गंध छिपकलियों समेत कई जीवों को पसंद नहीं आती. आप छोटे यूकेलिप्टस पौधे गमलों में धूप वाली जगह पर लगा सकते हैं. इसकी तेज गंध कीड़ों को दूर रखती है, जिससे छिपकलियों के आने की संभावना और भी कम हो जाती है. 

4. पेंसिल ट्री (Pencil Tree) 

पेंसिल ट्री से छिपकलियां दूर रहती हैं क्योंकि इसकी बनावट और रस उन्हें पसंद नहीं आता. यह पौधा गर्म जगहों में अच्छी तरह बढ़ता है और इसे ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती. ध्यान रखें कि इसके रस को सीधे हाथ से न छुएं, इससे आपको एलर्जी हो सकती है. इस कारण आप पेंसिंल ट्री को बगीचे या टैरेस पर ही लगाएं.

5. लेमनग्रास (Lemongrass)

छिपकलियों को लेमनग्रास की खुशबू पसंद नहीं होती क्योंकि इसमें नींबू जैसी महक होती है. यह पौधा जल्दी बढ़ता है और गमलों या बगीचे की क्यारियों में आसानी से लगाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

