स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है कच्चा दूध, जानें कैसे करें इस्तेमाल

Benefits of raw Milk in Skin care: दूध में पोषक तत्वों की भरमार होती है और वह सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अपने गुणों के कारण कच्चे दूध ( Raw milk) का यूज स्किन केयर (Skin care) के लिए भी किया जा सकता है, खासकर सर्दी के मौसम में. दरअसल, कच्चे दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड, नैचुरल एक्सफोलिएंट का काम करता है और डेड सेल्स को हटाने में मदद करता है. इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए स्किन को मॉश्चराइज रखता है, प्रोटीन स्किन को यंग बनाए रखता है और एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है. आइए जानते है स्किन केयर में कच्चे दूध के इस्तेमाल से होने वाले फायदे (Benefits of raw in Skin care) .

स्किन केयर में कच्चे दूध के उपयोग से फायदा - Benefits of raw in Skin care

कच्चे दूध में मौजूद पोषक तत्वों की भरमार के कारण इसे हर दिन फेस पर अप्लाई करना बहुत फायदेमंद होता है. इससे स्किन ग्लोइंग हो जाती है और हेल्दी रहती है और आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल में कमी आ जाती है.

कच्चे दूध से फेस मसाज करने से पिंपल की समस्या कम होती है और स्किन की हेल्थ बेहतर होती है. यह स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है जिससे सर्दी के मौसम में होने वाली ड्राई स्किन की समस्या से राहत मिलती है.

कच्चे दूध से चेहरे की गहराई से सफाई हो जाती है और डेड सेल्स से मुक्ति मिलती है. यह रिंकल और फाइन लाइन से भी बचाव करती है. नियमित रूप से कच्चे दूध से चेहरा साफ करने से टैनिंग की समस्या भी कम होने लगती है.

कच्चे दूध का यूज फेशियल के लिए भी किया जा सकता है. इससे स्किन गहराई से साफ करने में मदद मिलती है. यह स्किन के पोर्स को साफ करने में मदद करता है और उसे ग्लोइंग बनाता है. यह स्किन को नमी प्रदान कर नर्म और मुलायम रखता है. दाग धब्बों से छुटकारा दिलाकर रंगत को बेहतर करता है. कच्चा दूध स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है जिससे ड्राई स्किन की समस्या नहीं होती है.

कच्चे दूध से ऐसे करें स्किन केयर

सामग्री- आधी कटोरी कच्चा दूध, एक चम्मच हनी और एक चम्मच रोज वॉटर

विधि- सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें और साफ तौलिए से पोंछ लें. अब आधी कटोरी में कच्चे दूध में हनी और रोज वाटर मिलाएं. इसे चेहरे पर अप्लाई करें और हल्के हल्के हाथों से मसाज करें.

कुछ समय के लिए मिश्रण को लगा रहने दें और पानी से चेहरा साफ कर लें. ध्यान रखें फेशियल के लिए हमेशा ताजे कच्चे दूध का ही यूज करना चाहिए. रॉ मिल्क का यूज करने से पहले पैच टेस्ट कर लें. कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है. इस स्किन केयर रूटीन को सप्ताह में दो बार से ज्यादा यूज न करें.

स्किन केयर के लिए कच्चे दूध को हल्दी के साथ भी यूज किया जा सकता है. इसके लिए कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर चेहरे पर अप्लाई करें. इससे स्किन के दाग-धब्बों को कम करने में मदद मिलती है.

कच्चे दूध में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है. यह फेस पैक स्किन का टेक्सचर बेहतर करता है और त्वचा की नमी बनाए रखता है. इन उपायों की मदद से कच्चे दूध को स्किन केयर रूटीन में शामिल कर आप सर्दी के मौसम में आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रख सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.