कुत्तों के काटने से ही नहीं चाटने से भी हो सकती है रेबीज की बीमारी, ऐसे बरतें सावधानी, नहीं तो हो जाएगी मुश्किल

खास बातें कुत्तों के चाटने से भी होता है रेबीज का खतरा.

सतर्क हो जाएं और बरतें सावधानी.

कैसे बचें रेबीज से, यहां जान लें.

Dog Licking: हाल के दिनों में जितनी तेजी से कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं उससे हर कोई परेशान है. खासकर काटने के मामले स्ट्रीट डॉग्स के देखने को मिलें हैं. जिसके बाद हर कोई खुद को और अपने बच्चों को कुत्तों (dog licking can be dangerous) से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा है. लेकिन उन कुत्तों का क्या जो आपके घर में मौजूद हैं. अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्ट्रीट डॉग से आपके बच्चों को खतरा है तो आप गलत है. क्योंकि सिर्फ कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि चाटने (Dog Lick Can Cause Rabies) से भी रेबीज का खतरा हो सकता है. और घर के कुत्ते आपसे इतने फैमिलियर होते हैं की जाने अनजाने में उनके चाटने से भी आपको ये भयानक संक्रमण हो सकता है. तो चलिए जानते हैं रेबीज से बचने के लिए किन (how can rabies be prevented in humans) सावधानियों को बरतना है जरुरी.

रेबीज की बीमारी कैसे फैलती है | How Is Rabies Spread To Humans