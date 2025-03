Drinkable Sunscreen: बाजार में आ गया पीने वाला सनस्क्रीन, इसे पीते ही स्किन को मिलेगा फुल प्रोटेक्शन

Skin Protection by Drinkable Sunscreen: स्किन केयर का जिक्र होने पर सबसे पहले सनस्क्रीन का नाम आता है. सनस्क्रीन स्किन केयर का एक अहम प्रोडक्ट है और इसे रोज लगाने की सलाह दी जाती है. सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाव के लिए सनस्क्रीन बेहद अहम है. खासकर गर्मी के मौसम में जब सूरज की किरणें काफी तेज होती हैं तब स्किन को इनके रिस्क से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलने की हिदायत दी जाती है. सनस्क्रीन स्किन को सनबर्न, सन टैनिंग और दूसरी कई स्किन परेशानियों से बचाता है. अभी तक आप सनस्क्रीन को चेहरे पर लगाते आए हैं. लेकिन अब बाजार में स्किन पर लगाने की बजाय पीने वाला सनस्क्रीन (drinkable sunscreen for Skin Protection)आ गया है. जी हां, सही पढ़ा आपने,बाजार में ऐसा सनस्क्रीन आ गया है जिसे स्किन पर लगाने की बजाय पानी की तरह पीना होगा. ये ड्रिंकेबल सनस्क्रीन (what is Drinkable Sunscreen) आपकी स्किन को सनस्क्रीन क्रीम की (benefits of Drinkable Sunscreen)तरह यूवी किरणों से बचाएगा. चलिए जानते हैं कि सनस्क्रीन के क्या फायदे हैं और ड्रिंकेबल सनस्क्रीन किस तरह आपकी स्किन का प्रोटेक्शन करेगा.

आटा गूंथने से पहले मिला लें ये 2 चीजें, कागज की तरह पतली और रूई सी मुलायम बनेंगी रोटियां

क्या है ड्रिंकेबल सनस्क्रीन (what is Drinkable Sunscreen)

बाजार में त्वचा पर लगाने वाले सनस्क्रीन क्रीम के बाद अब ड्रिंकेबल सनस्क्रीन आ गया है. इसे स्किन पर लगाने की बजाय पीना होगा,इसके बाद ये शरीर में जाकर स्किन के प्रोटेक्शन का काम करेगा. ड्रिंकेबल सनस्क्रीन एक तरह का लिक्विड सप्लीमेंट है, इसमें काफी सारे पोषक तत्व हैं. ड्रिंकेबल सनस्क्रीन में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ कई तरह के विटामिन भी मौजूद हैं. ड्रिंकेबल सनस्क्रीन में कई तरह के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो स्किन को पोषण देंगे और स्किन की अंदर से रक्षा करेंगे. इन इंग्रीडिएंट्स में पाए जाने वाले एलिमेंट्स स्किन को अंदर से सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने का काम करेंगे. इस ड्रिंकेबल सनस्क्रीन को पीने के बाद इसमें मौजूद एलीमेंट एक्टिव हो जाएंगे और स्किन यूवी किरणों से प्रोटेक्ट होगी. ड्रिंकेबल सनस्क्रीन स्किन के अंदर जाकर एक नेचुरल प्रोटेक्शन शील्ड बनाएगा जो स्किन की रक्षा करेगी.

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन के फायदे (benefits of Drinkable Sunscreen)

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को अंदर से ही फ्री रेडिकल से बचाएंगे.

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन में मौजूद विटामिन सी और विटामिन ई स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी तनाव से बचाएंगे.

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन में मौजूद विटामिन सी स्किन को मजबूत और स्मूथ बनाएगा.

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सनबर्न के अलावा स्किन एजिंग के लक्षणों को भी कम करेंगे.

कहा जा रहा है कि ड्रिंकेबल सनस्क्रीन स्किन को हेल्दी बनाने में मददगार साबित होने जा रहा है.

इसको डेली यूज करने पर स्किन की क्वालिटी अच्छी होगी और स्किन टोन भी सुधर जाएगी.

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन के यूज के स्किन पर निखार आएगा और इसकी लोच बढ़ेगी.

सनस्क्रीन क्रीम और ड्रिंकेबल सनस्क्रीन की तुलना में कौन है ज्यादा बेहतर (Comparison of Drinkable Sunscreen and Sunscreen Sunscreen)

हालांकि अभी ये तुलना करना सही नहीं, लेकिन इसके शुरुआती संकेत बताते हैं कि ड्रिंकेबल सनस्क्रीन ज्यादा बेहतर और आरामदायक हो सकता है. ड्रिंकेबल सनस्क्रीन दूसरी सनस्क्रीन क्रीम की तुलना में पसीने से जल्द खराब नहीं होगी. क्रीम वाली सनस्क्रीन लगाने के बाद पसीना आने पर चेहरा काला और चिपचिपा हो जाता है. लेकिन ड्रिंकेबल सनस्क्रीन के साथ ऐसा नहीं है. इसे यूज करने पर पसीना आने पर भी स्किन पर कोई खास असर नहीं होगा. क्रीम वाली सनस्क्रीन को चेहरे पर बार बार लगाना पड़ता है, जबकि ड्रिंकेबल सनस्क्रीन को दिन में एक बार पीना काफी होगा. एक बार पीने पर ड्रिंकेबल सनस्क्रीन कई घंटों तक स्किन को यूवी किरणों के हानिकारक इफेक्ट से बचाएगा.

ड्रिंकेबल सनस्क्रीन के नुकसान (Side Effects of Drinkable Sunscreen)