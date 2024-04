क्या वाकई में दांतों में तार लगवाने से चेहरे का लुक हो जाता है चेंज, लगवाने से पहले ये जानना है जरूरी

Braces Change Your Face Shape : दांतों में ब्रेसेस लगवाने से चेहरे की बनावट बदल जाती है.

खास बातें ब्रेसेस हमेशा डेंटिस्ट की देखरेख में लगवाएं.

ब्रेसेस लगवाने के बाद ब्लीडिंग, सूजन, दर्द को नजरअंदाज न करें.

डेंटिस्ट द्वारा बताए गए नियमों का पालन जरूर करें.

Dental Braces : अक्सर दांतों से जुड़ी गड़बड़ी और दांतों के आकार या गैप को ठीक करने के लिए डेंटल ब्रेसेस (how do I get braces) लगाए जाते हैं. डॉक्टर की देखरेख में धातुओं या प्लास्टिक से बने तार को दांतों और मसूड़ों के बीच फिट किया जाता है. डेंटल ब्रेसेस का इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय तक मरीज को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. इसे लगाने के बाद मसूड़ों से ब्लीडिंग (how to stop bleeding gums) समेत कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं.ऐसा कहा जाता है, कि डेंटल ब्रेसेस का इस्तेमाल करने के बाद व्यक्ति के मुंह और चेहरे की साइज और बनावट में भी बदलाव (can braces change your face shape) आ सकता है. तो आइए इस लेख से हम विस्तार से समझते हैं, कि क्या दांतों में ब्रेसेस लगवाने के बाद चेहरे की बनावट बदल जाती है .

