इस बिजनेसमैन का था 120 किलो वजन, इन 2 तरीकों से घटा लिया 46 किलो, अपना लें ये डाइट हो जाएंगे पक्का पतला

How to do weight loss: उम्र बढ़ाने के साथ-साथ अपनी सेहत पर ध्यान देना काफी जरूरी है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र बढ़ाने के साथ अपनी फिटनेस (Diet & Weight Loss) पर ध्यान नहीं देते और उन्हें आगे चलकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए उम्र बस एक नंबर है. ऐसे ही एक शख्स हैं, जिनकी उम्र 42 साल है और बेंगलुरु में रहते हैं. इन्होंने अपनी उम्र से भी अधिक वजन कम कर (How to Lose Weight Fast and Safely) लिया. इस शख्स का नाम रितेश पंड्या है. रितेश टी-शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक हैं. रितेश ने अपना वजन 46 किलो (Successful weight loss) कम कर लिया है. रितेश का वजन पहले 120 किलो था अब वे 74 किलो के हो गए हैं.





दो फ्लोर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे



रितेश बताते हैं कि वजन बढ़ाने की वजह से वह अपने घर की दो फ्लोर सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते थे. उनकी साइज के कपड़े भी नहीं मिलते थे. इसलिए उन्हें अपना वजन कम करना पड़ा. उन्होंने बताया कि वजन कम करने के लिए उन्होंने बस अपनी डाइट चेंज की और वर्कआउट शुरू किया.



रितेश कहते हैं कि पहले वह सुबह 7:00 बजे से लेकर रात के 11:00 बजे तक कुछ ना कुछ खाते रहते थे, लेकिन उन्होंने फास्टिंग शुरू की और इसका फायदा मिला. वह अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हैं. इसमें वह रात के 8:00 बजे के बाद कुछ नहीं खाते थे और दिन के 12:00 बजे के बाद ही कुछ भी खाना शुरू करते थे.



अपने डाइट के तहत 12:00 बजे के बाद वह पनीर और सलाद खाते थे, इसके बाद लंच में दाल चावल और सलाद लेते थे. शाम को वह एक स्कूप व्हे प्रोटीन और रात में सलाद और पनीर की सब्जी खाते थे.



ऐसी थी डाइट प्लान



अपनी डाइट रूटीन के बारे में वह बताते हैं कि हफ्ते में 2 दिन चावल और एक दिन रोटी खाते थे. ऐसा करके तीन-तीन दिन खाना होता था. वर्कआउट की बात करें तो वह रोजाना सुबह एक से डेढ़ घंटा वर्कआउट करते थे. रितेश पंड्या कहते हैं कि रोज वह 8 हजार से दस हजार कदम पैदल चल लेते थे. ये सफर तय कर वह अपनी फैक्ट्री जाते थे.



रितेश के अनुसार अपना वजन कम करने के लिए उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया और डाइट कंट्रोल किया. उन्होंने कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया. उन्होंने जब वर्कआउट करना शुरू किया और डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू किया तो दो हफ्ते के भीतर ही उनकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गए. परिवार के लोगों ने खुद इसे नोटिस किया और रितेश को बताया.