पैर के नाखून हो रहे हैं काले? न करें नजरअंदाज...हो सकता है गैंग्रीन, ऐसे कर सकते हैं देसी इलाज

Home remedy for gangrene: कई बार लोग पैरों में हो रहे बदलावों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं. अगर आपके नाखून काले पड़ने लगें, जड़ से बदबू आने लगे या उनमें सड़न दिखाई दे, तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह गैंग्रीन की शुरुआत हो सकती है. गैंग्रीन ऐसी स्थिति है, जिसमें ऊतक (टिश्यू) मरने लगते हैं और कई बार प्रभावित हिस्सा काटना भी पड़ जाता है.

गैंग्रीन के लक्षण (gangrene symptoms)

नाखून या पैर की त्वचा का काला होना.

नाखून से बदबू आना.

लगातार दर्द और सूजन.

घाव जल्दी न भरना.

पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट.

देसी नुस्खा: सरसों का तेल, लहसुन और हल्दी (sarso tel lahsun haldi benefits)

एक वीडियो में एक शख्स ने बताया कि, डॉक्टर के पास जाने से पहले उसने देसी नुस्खा अपनाया और राहत पाई. उसने प्राकृतिक सामग्रियों से बना तेल इस्तेमाल किया.

बनाने की विधि (ayurvedic oil for gangrene)

सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करें.

इसमें लहसुन डालें ताकि एंटीबैक्टीरियल गुण निकल सकें.

अब डालें हल्दी, जो इंफेक्शन और सूजन दोनों को कम करती है.

इसके बाद मिलाएं मेथी दाना, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है.

आखिर में डालें एक चुटकी हींग, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी का काम करता है.

इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद गैंग्रीन प्रभावित हिस्से में लगाया गया. माना जाता है कि इस तरह के आयुर्वेदिक उपाय शुरुआती चरण में आराम दिला सकते हैं.

सावधानी जरूरी है (toenail black badbu treatment)

हालांकि घरेलू नुस्खे कई बार असर दिखा सकते हैं, लेकिन गैंग्रीन एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है. ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा