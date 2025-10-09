पेशाब करने से क्या वाकई उतर जाता है बीयर का नशा? जानें क्या है इसका सच

शराब पीने वाले लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है. इसके शौकीन लोगों के पास इससे जुड़े कई ऐसे फैक्ट होते हैं, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. भले ही पूरी दुनिया शराब के नुकसान बताए, लेकिन शराब पीने वाले इसके फायदे बताते नहीं थकते हैं. ऐसे ही कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि बीयर का नशा तो पेशाब करने के बाद कम हो जाता है या उतर जाता है. काफी लोग इस बात पर यकीन भी करते हैं और इसी चक्कर में कई बोतल बीयर बिना सोचे समझे गटक लेते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में यूरिन पास करने के बाद बीयर का नशा कम हो जाता है?
पेट में जाकर क्या करती है शराब?
इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एल्कोहल हमारे पेट में जाने के बाद कैसे काम करता है. जब कोई इंसान शराब या बीयर पीता है तो वो सबसे पहले खाने की नली से गुजरते हुए पेट में पहुंचती है. पेट इसे करीब 20 प्रतिशत तक सोखता है, लेकिन असली काम छोटी आंत करती है. यहीं से एल्कोहल हमारे शरीर में जाती है. इसके बाद लिवर में भी शराब जाती है, जहां मौजूद एंजाइम शराब को तोड़ने का काम करते हैं और आखिरकार शराब हमारे शरीर से निकलती है.
शरीर से कैसे निकलता है एल्कोहल?
शराब या बीयर पीने के तुरंत बाद ये पेशाब से बाहर नहीं निकलता है. ये शरीर में करीब 12 घंटे तक रह सकता है, पेशाब में इसके रहने का समय 72 घंटे तक हो सकता है. शरीर में जाने के बाद एल्कोहल हमारे ब्लड में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमें नशा चढ़ने लगता है. जब एंजाइम इसे तोड़ते हैं तो कुछ हिस्सा पानी में बदल जाता है और फिर पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है. हालांकि ज्यादा शराब पीने पर ये प्रोसेस काफी धीमा हो जाता है. पेशाब के अलावा एल्कोहल हमारे पसीने, लार और सांस से भी निकलता है.
पेशाब करने से कम हो जाता है नशा?
बीयर में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, आमतौर पर लोग इसकी दो से तीन बोतल या कैन पी जाते हैं. ऐसे में ज्यादा पेशाब आने लगता है और यही वजह है कि लोग पेशाब से बीयर के बाहर निकलने का दावा करते हैं. हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बीयर में मौजूद एल्कोहल आपके शरीर में उसी तरह असर करता है, जैसा शराब के साथ होता है. फर्क बस इतना है कि बीयर में कम मात्रा में एल्कोहल और ज्यादा मात्रा में पानी होता है, वहीं शराब में एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है.
एल्कोहल के पेट में पहुंचने के बाद इसके टूटने का एक प्रोसेस होता है, इसीलिए पानी के साथ पेशाब में इसका तुरंत निकल जाना और नशा कम होने की बात बेकार है. लिवर शराब को तोड़ने का काम अपनी रफ्तार से करता है, जितनी ज्यादा आप बीयर पिएंगे उतनी ही स्पीड कम होगी और नशा ज्यादा चढ़ेगा. इसीलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि पेशाब करने से नशा कम हो जाएगा तो उसे इसका सही मतलब समझा दें.
