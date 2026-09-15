Best Gardening Tips: घर को महका देंगे ये 10 खुशबूदार पौधे, बालकनी से छत तक ऐसे करें गार्डनिंग

अगर आपको घर में हरियाली के साथ प्राकृतिक खुशबू भी पसंद है तो कुछ खास फूलदार पौधे आपके गार्डन, बालकनी या छत की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं. विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक हरसिंगार, जूही, चंपा, मोगरा और रात की रानी जैसे पौधे कम जगह में भी लगाए जा सकते हैं और फूलों की खुशबू से आसपास का माहौल महका सकते हैं.

हरसिंगार से सोन चंपा तक लगाएं ये पौधे

एक्सपर्ट ने वीडियो में बताया कि खुशबूदार पौधों में हरसिंगार, जूही, चंपा,दिन का राजा, मोगरा, मधुमालती, मधुकामिनी, रात की रानी, गंधराज और सोन चंपा शामिल हैं. गमले में लगाने के लिए कई पौधों की बौनी या संकर किस्में बेहतर बताई गई हैं. क्योंकि इनका आकार ज्यादा नहीं बढ़ता और पौधे घने बनाए जा सकते हैं.

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तेज धूप से पौधों को बचाना जरूरी

स्रोत में दी गई विशेषज्ञ सलाह के अनुसार गर्मी में पौधों को पूरे दिन तेज सीधी धूप में रखने से बचना चाहिए. सुबह या शाम की धूप पौधों के लिए बेहतर हो सकती है. खासकर दोपहर के समय तेज धूप से बचााने के लिए हरी जाली या छायादार व्यवस्था की जा सकती है.

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पानी देते समय न करें ये गलती

पौधों की देखभाल में पानी का खास ध्यान रखना जरूरी है. मिट्टी सूखने के बाद ही पानी देने की सलाह दी गई है. अगर गमले की मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं या गिरने लग सकती हैं. समय-समय पर खााद देने की भी सलाह दी गई है.

रात की रानी और गंधराज की अलग पहचान

रात की रानी की खासियत यह है कि इसकी खुशबू रात में ज्यादा महसूस होती है. वहीं गंधराज खुशबूदार होने के बावजूद अपेक्षाकृत ज्यादा देखभाल मांगता है. स्रोत के अनुसार इसमें पोटाश और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, इसलिए नए गार्डनर्स को इसे लगााने से पहले पौधों की देखभाल समझ लेने की सलाह दी गई है.

पौधा लगाते समय जड़ों का रखें ध्यान

नर्सरी से पौधा लाते समय उसकी जड़ों को ज्यादा छेड़ने से बचना चाहिए. पौधे को गमले से निकालकर सीधे नए गमले में लगाने और तुरंत पानी देने की सलाह दी गई है. सही धूप, पानी और खाद का ध्यान रखेंगे तो ये खुशबूदार पौधे घर की बालकनी और छत को खूबसूरत बनाा सकते हैं.

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