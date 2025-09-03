चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया त्वचा में नजर आएगा ये फर्क

Benefits of rubbing tomato on face: अच्छी और हेल्दी स्किन के लिए अच्छा स्किनकेयर होना बेहद जरूरी है. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इन प्रोडक्ट्स से अलग हमारे किचन में मौजूद साधारण चीजों से भी बेहतरीन स्किन केयर किया जा सकता है. आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसे ही आसान घरेलू नुस्खे बताए हैं. इनमें सबसे खास है टमाटर का रस. बेहद कम लोग जानते हैं कि खाने का स्वाद बढ़ाने से अलग टमाटर स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से क्या होता है, इसे लगाने का सही तरीका क्या है, साथ ही जानेंगे कुछ और असरदार नुस्खों के बारे में-

चेहरे पर टमाटर लगाने के फायदे

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, टमाटर में विटामिन C, लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. ये तत्व त्वचा को टैनिंग से बचाते हैं, रोमछिद्र यानी स्किन पोर्स को कम करते हैं, साथ ही ऑयल कंट्रोल में मदद करते हैं. ऐसे में जिन लोगों की त्वचा ऑयली है या जिन्हें पिंपल्स की समस्या है, उनके लिए टमाटर का रस बेहद फायदेमंद हो सकता है. साथ ही, यह स्किन को नेचुरली ब्राइट भी बनाता है और सन डैमेज को कम करता है.

इसके लिए एक ताजा टमाटर लें और उसे अच्छी तरह धो लें.

इसे पीसकर रस निकाल लें.

अब, इस रस को कुछ घंटों के लिए फ्रिजर में रख दें.

जब ये पूरी तरह जम जाए, तब इसे चेहरे पर गोल-गोल घुमाते हुए हल्की मसाज करें.

इस तरह इस्तेमाल करने से त्वचा को ठंडक मिलेगी, पोर्स टाइट होंगे, साथ ही चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे त्वचा इंस्टेंट ग्लोइंग नजर आने लगती है. ऐसे में आप इस आसान और असरदार नुस्खे को आजमा सकते हैं.

टमाटर से अलग श्वेता शाह ने कुछ और नेचुरल स्किनकेयर क्यूब्स भी बताए हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, पपीते में मौजूद एंजाइम्स डेड स्किन हटाते हैं, दाग-धब्बे कम करते हैं और स्किन टोन को समान बनाते हैं. ऐसे में आप पपीते का रस निकालकर इसे आइस ट्रे में जमाकर चेहरे की मसाज कर सकते हैं.

श्वेता शाह बताती हैं, ये हर्ब्स स्किन को डिटॉक्स करते हैं, पिंपल्स को कम करते हैं और त्वचा को फ्रेश लुक देते हैं. आप इन तीनों को एक साथ पीसकर आइस ट्रे में जमाकर चेहरे की मसाज कर सकते हैं.

केसर और दूध का मेल पिग्मेंटेशन कम करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है. आप इन दोनों से आइए क्यूब बनाकर स्किनकेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

श्वेता शाह बताती हैं, ये घरेलू उपाय आपकी त्वचा पर कमाल का असर दिखा सकते हैं. वहीं, इनके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होती है. ऐसे में आप भी इन्हें आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.