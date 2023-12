इस फल का दूध बालों पर रात में लगाकर सो जाएं, 30 दिन में बेल की तरह बढ़ने लगेंगे आपके हेयर, ऐसे करें तैयार

Coconut Milk for Hair: बालों के लिए बहुत फायदेमंद हैं नारियल का दूध.

खास बातें नारियल का दूध होता हैं बहुत गुणकारी.

बालों पर लगाने से ग्रोथ हो जाएगी तेज.

ऐसे करें इसे अप्लाई.

अंकित श्वेताभ: खराब लाइफस्टाइल और अलग-अलग प्रोडक्ट्स लगाने का हमारे बालों पर बहुत असर होता है. ऐसे में उनकी सही देखभाल करनी बहुत जरूरी हैं. ठंड में ये और भी जरूरी हो जाता हैं क्योंकि इस समय रुसी और बाल टूटने जैसी परेशानी (Problem of dandruff and hair fall in winters) बढ़ जाती हैं. ऐसे में आप अपने घर पर इसका इलाज कर सकते हैं. जी हां, आप अपने बालों को सही ग्रोथ, शाइन और मुलायम बनाने के लिए नारियल के दूध का इस्तेमाल (Coconut milk for hair growth) कर सकते हैं. इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड, जैसी चीजों की अच्छी मात्रा पाई जाती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत जरूरी हैं. वैसे तो आप इसे डाइरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन अगर इन 3 तरीकों से लगाया तो आपको फर्क बहुत जल्दी दिखने लगेगा.

ऐसे करें कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल | Use Coconut Milk like this

1. करी पत्ता और नारियल दूध मास्क