Lord Ram Unique Name : श्री राम पर रखें अपने बेटे का यूनिक नाम, हर कोई कहेगा वाह क्या मीनिंग है

Baby names on Lord Ram names : भगवान राम पर रखें अपने लाडले का नाम.

Lord Ram Unique Names : मनुष्य की पहचान उसके नाम से होती है, इसलिए नाम सोच समझ कर रखना चाहिए. कहते हैं यथा नाम तथा गुण यानी जैसा नाम वैसा ही काम. इसलिए पुराने समय में लोग भगवान के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते थे. लेकिन बदलते समय के साथ यह चलन थोड़ा कम हुआ है. आज मॉडर्न नाम (Modern name for boys) रखने का चलन है. आज हम आपको कुछ ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जो भगवान राम (Lord Ram) के नाम हैं और दिखने में मॉडर्न और यूनिक (Unique name for boys) भी हैं. अगर आप अपने बेटे का नाम राम जी के नाम पर रखना चाहते हैं तो हम बता रहे हैं भगवान राम के कुछ खास नाम. देखें लिस्ट.