शीशे जैसी चमकती रहेगी आपकी स्किन, बाबा रामदेव ने बताए ये ब्यूटी टिप्स

Baba Ramdev Beauty Tips: कई लोगों की स्किन इतनी चमकदार होती है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर ये क्या खाते हैं. चमकदार स्किन के लिए लोग तमाम तरह के महंगे प्रोडक्ट्स और नुस्खों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर काम के नहीं होते हैं. स्किन को हेल्दी रखने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना होता है. इनमें नेचुरल तरीका सबसे ज्यादा कारगर होता है, जिससे कोई नुकसान भी नहीं होता और ये आसान भी होते हैं. आज हम आपको बाबा रामदेव के ऐसे ही ब्यूटी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप भी अपनी स्किन को शीशे की तरह चमकदार बना सकते हैं.

रोजाना करें ये काम

बाबा रामदेव के चेहरे पर भी आपने चमक देखी होगी. ये सब किसी क्रीम या फिर प्रोडक्ट का कमाल नहीं है, बल्कि योग की ताकत है. योग कई बीमारियों और समस्याओं का समाधान हो सकता है. बाबा रामदेव ने बताया कि कपालभाति और अनुलोम विलोम से स्किन को चमकदार बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि हमारे कलर को फेयर करने में सबसे बड़ी भूमिका लिवर की होती है, इन दो प्राणायाम से लिवर अच्छा होता है. रोजाना 15 मिनट दोनों प्राणायाम करें और इसका फायदा आपको दिखने लगेगा.

एलोवेरा का इस्तेमाल

बाबा रामदेव ने चमकती हुई स्किन के लिए दूसरा उपाय एलोवेरा को बताया. उन्होंने बताया कि एलोवेरा का इस्तेमाल स्किन पर करना काफी फायदेमंद होता है. तीन वक्त एलोवेरा जेल लगाने से स्किन हेल्दी रहती है और उसकी खोई हुई चमक वापस लौट सकती है. फ्रेश एलोवेरा लगाना काफी फायदेमंद है. एलोवेरा जूस पीने से भी स्किन को फायदा होता है.

घर पर बनाएं ये फेस पैक

हेल्दी और फ्रेश स्किन के लिए आप घर पर ही फेस पैक तैयार कर सकते हैं. इसकी पूरी रेसिपी बाबा रामदेव ने बताई है. उन्होंने बताया कि पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, कलौंजी, थोड़ा बादाम, शहद और कच्चे दूध को मिलाकर एक पेस्ट बना लें, इसे रोजाना लगाने से आपका जो नेचुरल कलर है वही लौट जाएगा.

कैसी रखें अपनी डाइट?

अच्छी और सुंदर स्किन के लिए डाइट कैसी लेनी है, ये भी बाबा रामदेव ने बताया है. उन्होंने कहा कि हमेशा उतना ही खाना चाहिए, जितना हमें आराम से डायजेस्ट हो जाए. हम लोग तगड़े बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. रोजाना अपनी डाइट में एक से दो चम्मच घी को शामिल करें. इसके अलावा अनार, अंकुरित अनाज और बाकी फल जरूर खाने चाहिए.