मात्र 7-8 लौंग से ही टूटते-झड़ते बेजान बालों में लौट आएगी जान, कुछ ही दिनों में घुटनों तक लटकने लगेंगे बाल

Ayurvedic hair care: रूखे और झड़ते बालों के लिए मेथी, कलौंजी, अलसी और लौंग से बना आयुर्वेदिक नुस्खा बेहद असरदार है. यह बालों को मजबूती, चमक और नेचुरल सिल्कीनस देता है.

Hair care: बालों को घुटनों तक लंबा करने का देसी तरीका, घर पर बनाएं ये आयुर्वेदिक नुस्खा

Ayurvedic Remedy To Stop Hair Fall: आजकल तनाव, प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से बाल कमजोर और बेजान होते जा रहे हैं. मार्केट में मिलने वाले शैंपू और सीरम भले ही चमकदार पैकेजिंग में आते हों, लेकिन उनमें मौजूद हाई केमिकल्स बालों को फायदा पहुंचाने के बजाय और ज्यादा नुकसान करते हैं. अगर आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स के चक्कर में अपने बालों को खराब कर रहे हैं, तो अब वक्त है इन्हें छोड़कर आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे अपनाने का.

आयुर्वेदिक नुस्खे से मिलेगा नेचुरल फायदा (Ayurvedic hair care)

आयुर्वेद में हर समस्या का समाधान बताया गया है. हेयर फॉल और डैंड्रफ की दिक्कत भी इससे अलग नहीं है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप मेथी दाना, कलौंजी, अलसी और लौंग से बना हेयर पैक लगाते हैं, तो बालों को गहराई से पोषण (natural hair fall remedy) मिलता है और वे मजबूत, सिल्की और स्मूथ बनते हैं.

नुस्खे में क्या-क्या चाहिए? (home remedies for dandruff)

  • मेथी दाने.
  • कलौंजी (Black Seeds).
  • अलसी के बीज (Flax Seeds).
  • लौंग (Cloves).
  • विटामिन ई कैप्सूल.

इस तरह बनाएं Herbal Hair Pack (how to get silky and smooth hair)

  • सबसे पहले सभी सामग्री को मिक्सी में पीसकर दरदरा पाउडर बना लें.
  • एक पैन में पानी गर्म करें और इसमें यह पाउडर डालकर उबालें.
  • मिश्रण जब गाढ़ा और चिपचिपा हो जाए तो इसे कपड़े से छान लें.
  • इसमें विटामिन ई कैप्सूल डालें और अच्छे से मिक्स करें.
  • अब इसे बालों और स्कैल्प की जड़ों में लगाकर 40 मिनट तक छोड़ दें.
  • हल्के शैंपू से बाल धो लें.
Ingredients के फायदे (Ayurvedic hair mask Benefits)

  • मेथी दाना – बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ कम करता है.
  • कलौंजी – हेयर फॉल रोकता है और समय से पहले सफेद होने से बचाता है.
  • अलसी के बीज – ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर, बालों को नमी देकर स्मूद बनाते हैं.
  • लौंग – स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर नए बाल उगाने में मदद करती है.

Regular Use क्यों है ज़रूरी? (hair fall solution)

इस नुस्खे का हफ्ते में 1–2 बार इस्तेमाल करने से बाल मजबूत, लंबे और चमकदार बनते हैं. यह पूरी तरह नेचुरल और बिना साइड इफेक्ट्स के है, इसलिए इसे लंबे समय तक अपनाया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

