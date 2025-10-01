Hair Tips: 45 दिन यह मास्क लगाकर लड़के ने किए लड़कियों की तरह काले, लंबे और घने बाल

Health Ayurvedic Hair Mask: आपने नोटिस किया होगा कि जब बाल अच्छे दिखते हैं, तो इंसान का आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से समय से पहले बाल सफेद होना, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग जैसी दिक्कतें आम हो गई हैं. ऐसे में लोग बार-बार हेयर डाई और महंगे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन नतीजे लंबे वक्त तक टिक नहीं पाते.

यही वजह है कि लोग अब आयुर्वेदिक नुस्खों की ओर फिर से लौट रहे हैं. इन्हीं में से एक खास एंटी-ग्रे और हेयर थिकनिंग मास्क की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, जिसे Prasanna Kumar Lucky ने शेयर किया है. कहा जा रहा है कि यह मास्क सिर्फ 8 हफ्तों में बालों का रूप बदल सकता है.

कैसे बनेगा ये स्पेशल हेयर मास्क? (hair mask for 45 days)

इस मास्क को बनाने के लिए चाहिए:-

5–6 ताजे गुड़हल के फूल (या 2 चम्मच पाउडर).

एक मुट्ठी करी पत्ते (या 2 चम्मच पाउडर).

1–1 चम्मच जटामांसी, भृंगराज और आंवला पाउडर.

बेस के लिए 3–4 चम्मच दही या एलोवेरा जेल.

डैंड्रफ या हेयर थिनिंग ज्यादा हो तो 1 चम्मच मेथी पाउडर.

इन सभी चीजों को पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और स्कैल्प से लेकर बालों की लंबाई तक अच्छे से लगाएं.

30–45 मिनट बाद माइल्ड हर्बल शैंपू से धो लें.

आयुर्वेदिक हेयर मास्क (8 Weeks Challenge: Step by Step Results)

पहले 2 हफ्ते – स्कैल्प डिटॉक्स होता है, डैंड्रफ कम होने लगता है.

3–4 हफ्ते – जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉल कम होता है और नेचुरल शाइन दिखती है.

5–6 हफ्ते – नए बाल उगने लगते हैं, बाल घने दिखते हैं और सफेद बाल कम नजर आते हैं.

7–8 हफ्ते – बाल नेचुरली ब्लैक और स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं, हेयर थिनिंग काफी हद तक कंट्रोल होती है.

सावधानियां और टिप्स (Hair Growth Tips)

इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

ड्राई स्कैल्प वालों को इसमें एलोवेरा जेल या नारियल तेल मिलाना चाहिए.

ऑयली स्कैल्प वालों को ज्यादा आंवला पाउडर और कम दही डालना चाहिए.

रिजल्ट पाने के लिए नियमितता जरूरी है.

बालों को काला करने वाला हेयर मास्क (balo ka mask kaise banaye)

छोटा सा चैलेंज, बड़ा सा रिजल्ट...यह मास्क न सिर्फ सफेद बालों को काला करता है, बल्कि आपके बालों को दोबारा घना और शाइनी बनाने का वादा करता है. यह नुस्खा घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और हफ्ते में सिर्फ 1–2 बार लगाने से आपको 8 हफ्तों में चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

