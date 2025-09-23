विज्ञापन

गुच्छे में टूट रहे बाल? घबराएं नहीं, 20 रुपये में घर पर ही बनाएं बालों के लिए 'चमत्कारी' अश्वगंधा टॉनिक

Ashwagandha for hair: अश्वगंधा बालों की जड़ों को पोषण देकर झड़ने से रोकता है और नए बालों को उगाने में मदद करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं.

Ashwagandha Hair Care: झड़ते बालों और डैंड्रफ से दिलाएगी छुटकारा, 1 महीने में बाल होने लगेंगे मजबूत

Ayurvedic Secret To Stop Hair Fall: आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल, तनाव और प्रदूषण ने हमारे बालों को बेजान और कमजोर बना दिया है. महंगे शैंपू और हेयर प्रोडक्ट्स तो मार्केट में खूब मिल जाते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल्स अक्सर हमारे स्कैल्प और बालों की सेहत बिगाड़ देते हैं. ऐसे में आयुर्वेद की जड़ी-बूटियां एक नेचुरल और सुरक्षित समाधान साबित हो सकती हैं.

Ashwagandha: बालों के लिए वरदान (How to use ashwagandha for hair growth)

आयुर्वेद में अश्वगंधा को शक्ति और मजबूती देने वाली जड़ी-बूटी कहा गया है. इसके इस्तेमाल से न केवल बाल झड़ना कम होता है, बल्कि नए बाल भी उगने लगते हैं. यह स्कैल्प को गहराई से पोषण देती है, जिससे बाल घने, चमकदार और मजबूत बनते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं Ashwagandha Oil (Ashwagandha for hair)

  • सामग्री – अश्वगंधा की सूखी जड़, नारियल या तिल का तेल, लोहे की कड़ाही.
  • तरीका – सूखी जड़ को तेल में डालकर लोहे की कड़ाही में 15–20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं. ठंडा होने पर इसे बालों और स्कैल्प में हल्के मसाज के साथ लगाएं.
  • फायदा – हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करने से बाल झड़ना कम होगा और बाल घने व चमकदार नजर आएंगे.

बालों के लिए अश्वगंधा पाउडर (Quick Remedy Ashwagandha Powder Pack)

अगर आपके पास तेल बनाने का समय नहीं है, तो अश्वगंधा पाउडर को दही या पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे स्कैल्प पर लगाकर 20–30 मिनट छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह तरीका डैंड्रफ और रूखेपन से राहत देता है।

Ashwagandha का Regular Use क्यों ज़रूरी है? (jhadte baal kaise roke)

अश्वगंधा तुरंत असर नहीं दिखाती, लेकिन धीरे-धीरे बालों की मजबूती, घनापन और चमक बढ़ाती है। साथ ही यह तनाव को कम करने में मदद करती है, जो बाल झड़ने की बड़ी वजह है।

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

