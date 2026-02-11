आलिया भट्ट का ग्लैमरस लुक, ट्रेंडी व्हाइट सूट से लें स्टाइल इंस्पिरेशन

Decoding Alia Bhatt Traditional Look: अपनी सिंपल और एलिगेंट लुक को लेकर एक्ट्रेस आलिया भट्ट हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. कपूर खानदान की बहू ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल वियर से सबका दिल जीत लिया है. वायरल हुई नई तस्वीरों में एक्ट्रेस का वाइट सूट वाला लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसा इसलिए क्योंकि आलिया ने कुर्ते के साथ नॉर्मल की जगह यूनिक डिजाइन वाली सलवार पहनी है.

क्या है आलिया के इस लुक में खास?

आलिया का यह न्यू लुक देसी के साथ स्टाइलिश होना किसे कहते हैं, इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है. ऐसा इसलिए क्योंकि आलिया ने जो सूट के साथ सलवार पहनी है, वो बेहद यूनिक है, यह स्टाइलिंग टिप सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है.

वाइट सूट वाले लुक को कंप्लीट बनाने के लिए आलिया ने साथ में वाइट कलर के पर्ल वाले ईयररिंग्स पहने हैं, इसके साथ ही आलिया के हाथ में दिखीं स्टेटमेंट रिंग्स भी सुंदर नजर आ रही हैं. वहीं अगर बात करें बालों की, तो आलिया ने अपने पूरे लुक को ध्यान में रखकर बालों को चोटी के रूप में बांधा है.

करण तोरानी के लेबल का यह डिजाइन और एमी पटेल की स्टाइलिंग ने सभी को इस लुक का दीवाना बना दिया है. अगर आप भी भारी-भारी कपड़ों को पहनकर परेशान हो गए हैं, तो इस लुक को अपनी इंस्पिरेशन बना सकते हैं.

