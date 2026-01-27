विज्ञापन

Airport Free Food Card: एयरपोर्ट का महंगा खाना अब बस 2 रुपए में, जानें क्या करना होगा

International Airport Free Food In Just 2 ₹:  आज हम आपके साथ एक ऐसा जुगाड़ बताने वाले हैं, जिससे आप एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 रुपए में खाना खा पाएंगे. लगा न शॉक? तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं करना क्या होगा?

एयरपोर्ट लाउंज में फ्री में कैसे खाएं?

कौन सा कार्ड फ्री एयरपोर्ट लाउंज देता है?

कार्ड की एलिजिबिलिटी देखें: एयरपोर्ट पर 2 रुपए में मन चाहा खाना खाने के लिए आपको सबसे पहले अपने कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, आपको देखना होगा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड में 'एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस' की सुविधा है या नहीं.  बता दें यह सुविधा रुपे प्लेटिनम या सेलेक्ट कार्ड पर मिल जाती है.

लाउंज का पता करें: एयरपोर्ट पर 2 रुपए में खाने के लिए लाउंज का पता करें. एंट्री करने के बाद आपको पता करना होगा कि यह लाउंज किस साइड है. बता दें, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऐसा इसलिए क्योंकि कैफे और रेस्टोरेंट के बाहर इस सुविधा के बारे में लिखा होता है.

एंट्री कैसे लेनी होगी: इस सेवा का अनाद उठाने के लिए आपको लाउंज रिसेप्शन पर जाना है और अपना कार्ड स्वैप करना है, कार्ड से आपके 2 रुपए कटेंगे और आपको इस सर्विस का एक्सेस मिल जाएगा.

अनलिमिटेड खाने का उठाएं मजा: अगर आपके दिमाग में यह सवाल है कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, तो एक बार एंट्री लेने के बाद अंदर जाएं, आपको सामने बुफे दिखेगा जिसमें सारे खाने के ऑप्शन होंगे वेज और नॉन-वेज, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफी जैसी चीजों का अनलिमिटेड मजा उठा सकेंगे.

