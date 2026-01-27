Gharelu Nuskhe: घुटने के दर्द को जड़ से खत्म करने के क्या घरेलू उपाय हैं?

Ghutno Ke Dard Ke Gharelu Nuskhe: सर्दियों में घुटनों का दर्द बद जाता है, जिसके कारण चलने में, सोने में तकलीफ हो सकती है. पहले यह समस्या केवल बुजुर्गों में दिखाई देती थी, लेकिन अब युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बदलते लाइफस्टाइल के कारण शरीर कई बीमारियों का शिकार बन रहा है. इसलिए सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है और दूसरा कुछ घरेलू उपचार अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं.

घुटने के दर्द के लिए कौन से आयुर्वेदिक घरेलू उपचार हैं?

अदरक: एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर अदरक को अगर आप छोटे टुकड़ों में काटकर एक पेस्ट बनाते हैं और फिर उसे गर्म तेल में मिलाकर घुटनों पर लगते हैं, तो दर्द से आसानी से राहत पा सकते हैं. अदरक न सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई बीमारियों से भी राहत दिलाता है. यह एक बेहतरीन घरेलू उपचार हो सकता है.

एप्सम सॉल्ट बाथ: एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम से भरपूर है, जो मसल की जकड़न और दर्द को कम कर सकता है. इसके लिए आपको बस गुनगुने पानी में एक कप एप्सम सॉल्ट मिलाकर घुटने को 10 से 15 मिनट डुबाकर रखना है. इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा, बल्कि आप रिलैक्स भी महसूस करेंगे.

कैल्शियम और विटामिन डी की कमी: यह समस्या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है. इसलिए अपनी डाइट और रूटीन में दूध, दही, तिल, सोया को शामिल करना बेहद जरूरी है. अगर आप रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट भी धूप में बैठते हैं, तो भी इस समस्या से राहत पाया जाता है.दर्द से राहत पाने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: जनवरी के सर्द महीने में दिल्ली-एनसीआर में झमझम बरसात, खुद को गर्म रखने के लिए क्या खाएं