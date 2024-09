AC की जरूरत हो गई खत्म, पैक करते समय इन 2 चीजों का रखेंगे ध्यान तो अगले सीजन भी आराम से चलेगा

How Pack AC : गर्मी जा रही है और ठंडी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है. सितंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में एयर कंडीशनर (Air Conditioner) की इतनी जरूरत नहीं होती है, जितनी अप्रैल से अगस्त तक के महीनों में होती हैं. अब लोग धीरे-धीरे अपने एसी का पैक (How to Pack AC) करने में लगे हैं. एसी पैक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगले सीजन भी इसी एसी को चलाना है. अगर एसी की लाइफ लंबी रखनी है तो यहां जानें कि एसी को कैसे पैक करके (How to Pack AC) रखना है और किन बातों का ध्यान देना है.

एसी पैक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान (Keep these things in mind before packing AC)



सफाई (Cleaning)

एसी को पैक करने से पहले उसकी अच्छे से धुलाई कर लें. एसी के फिल्टर और उसके अंदरूनी इंटीयिरर को अच्छे से साफ कर लें.



ड्राई कर पैक करें (Dry and Cover it)

इंडोर और आउटडोर को धोने के बाद इसे अच्छे से ड्राई कर ले और फिर इन दोनों पर कवर चढ़ा लें. इससे इंडोर और आउटडोर एसी के फैन में धूल जमा नहीं होगी.

गैस चेक करें (Check Gas)

एसी पैक करने से पहले इंडोर से आउटडोर जा रहे गैस पाइप को चेक करें. यह देखें कि कहीं गैस लीकेज तो नहीं है. इंडोर के साथ-साथ आउटडोर पर भी ध्यान दें.



कूलिंग लेवल (Check Cooling Level)

गैस के जरिए ही एसी घर को ठंडा माहौल देता है, इसलिए ऐसी पैक करने से पहले चेक करें कि इसका कूलिंग लेवल ओके है या नहीं, अगर नहीं तो इसमें गैस जरूर भरवा लें.



चूहों से रहे अलर्ट (Be alert from rats)

गैस वाले पाइप को भी एक बार चेक करें, कहीं उसमें से पानी तो लीक नहीं हो रहा है. हो सकते तो पाइफ पर भी करवा चढ़ाकर रखें. क्योंकि पाइप के जरिए चूहे एसी में घुस सकते हैं.



अगले सीजन में एसी खोलने के बाद करें ये काम (Do's these before using AC in Next Season)

वहीं, अगले सीजन में एसी का इस्तेमाल करने से पहले इसकी अच्छे से सफाई करें. फिर इसकी गैस, कूलिंग लेवल चेक करने के साथ-साथ यह भी चेक करें कि इंडोर और आउटडोर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं.

