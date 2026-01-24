विज्ञापन

क्या चित्रांगदा सिंह ने करवाई कॉस्मेटिक सर्जरी? 50 की उम्र में भी बला की खूबसूरत है 'बैटल ऑफ गलवान' की एक्ट्रेस

Actress Before After Surgery : चित्रांगदा सिंह को लेकर अकसर कहा जाता रहा है कि उन्होंने और भी ज्यादा खूबसूरत होने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है.

Actress Before After Surgery : चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड की उन खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार हैं, जो अपने शार्प फेस कट और टोन्ड फिगर के लिए जानी जाती हैं. चित्रांगदा सिंह 50 साल की हैं और देखने में बिल्कुल भी वह इतनी उम्र की नहीं लगती हैं. वह आज भी फिल्मों लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आ रही हैं. वह बॉलीवुड में अपने करियर के ई दशक भी पूरे कर चुकी हैं. अब उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान है, जिसमें वह सलमान खान की हीरोइन बनती दिखेंगी.

फिल्म अप्रैल में रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले जानेंगे क्या चित्रांगदा सिंह ने और भी ज्यादा खूबसूरत होने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? क्योंकि पुराने दिनों में उनके चेहरे की रंगत आज की खूबसूरती के आगे बहुत डल नजर आती है. एक्ट्रेस इसके चलते कई बार ट्रोल भी हो चुकी हैं.

चित्रांगदा सिंह ने करवाई कॉस्मेटिक सर्जरी?

चित्रांगदा सिंह को लेकर कहा जाता रहा है कि उन्होंने जॉ लाइन कंटोरिंग करवाई है, जिससे फेस स्लिम और खूबसूरत शेप में दिखता है. अगर आप एक्ट्रेस के पहले की तस्वीरें देखें तो उनके हिसाब से एक्ट्रेस के होठ काफी अलग हैं. इसलिए उनके लिये कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने लिप फिलर्स ट्रीटमेंट भी लिया है.

इसके अलावा इस वीडियो में बताया गया है कि राइनोप्लास्टी (नाक की एस्थेटिक सर्जरी) से एक्ट्रेस के चेहरे पर अट्रैक्शन आया है. बता दें, एक्ट्रेस ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था, उनकी खूबसूरती की तुलना गुजरे जमाने की दिवंगत एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से हुआ करती थी. आज चित्रांगदा खूबसूरती में किसी भी एक्ट्रेस से पीछे नहीं हैं और इस तरह के सभी फेस ट्रीटमेंट पर वह अपनी राय भी दे चुकी है.

सर्जरी पर एक्ट्रेस की राय

बीते साल ही हाउसफुल 5 एक्ट्रेस ने कॉस्मेटिक सर्जरी पर कहा था, 'मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई इंसान खुद को खूबसूरत रखने का काम कर रहा है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है. अब चीजें आसानी से हो रही है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है. इसमें अब खतरा भी कम हो गया है. लेकिन इन सभी चीजों के लिए किसी भी ट्रोल करना ठीक नहीं है'.  एक्ट्रेस यह भी मानती हैं कि अगर किसी की आलोचना रचनात्मक है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं हैं.

बता दें, चित्रांगदा ने साल 2005 में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से डेब्यू किया था. इसके बाद वह देसी बॉयज, साहेब बीवी और गैंगस्टर 3, खेल खेल में और हाउसफुल 5 में नजर आईं. पिछली बार वह 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स दिखी थीं. अब 17 अप्रैल को रिलीज हो रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगी.

