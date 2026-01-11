विज्ञापन

बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान की 50 साल की एक्ट्रेस की 5 तस्वीरें, देख कर कहेंगे- इसके साथ बनेगी भाईजान की बेस्ट जोड़ी

दो दशक के बाद सलमान खान के सामने कोई उम्रदराज एक्ट्रेस काम करने जा रही है. इस पर चित्रांगदा ने कैसे जवाब दिया है, खबर में जानिए.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भले ही मौजूदा साल में फिल्म सिकंदर से फ्लॉप हो गए हों, लेकिन अब अगले साल वह फिल्म बैटल ऑफ गलवान से इसकी भरपाई जरूर करना चाहेंगे. बैटल ऑफ गलवान सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका इंतजार उनके फैंस को बेसब्री है. फिल्म अगले साल रिलीज होगी. हालांकि फिल्म से जुड़े अपडेट सामने आते रहते हैं. हाल ही में फिल्म की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपने रोल पर बड़ी बात कही है. यह पहली बार है, जब चित्रांगदा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के साथ काम करने जा रही हैं. उम्र में सलमान खान से 11 साल छोटी एक्ट्रेस ने क्या कहा है चलिए जानते है.


क्या बोलीं चित्रांगदा सिंह ?
जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि पिछले 20 सालों में वह सलमान खान की सबसे उम्रदराज हीरोइन हैं तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सलमान खान की फिल्म करूंगी, क्योंकि मेरा काम उनसे बहुत अलग है. लेकिन मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही बैठता है'.
 

एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'शूटिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे ही इसका हिस्सा बनना चाहिए. सच कहूं तो वो एक कमाल के एक्टर हैं. अगर आप उनकी कुछ फिल्में देखें, तो जैसा कि लोग ऋषि कपूर के बारे में कहते थे. आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं.

आगे उन्होंने कहा,  एक्टिंग में उनकी शख्सियत की झलक साफ दिखती है. फिलहाल, चित्रांगदा फिल्म रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स में दिख रही हैं. इस फिल्म के लीड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं.
 

बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट

मेकर्स ने फिल्म बैटल ऑफ गलवान के टीजर के साथ-साथ इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान किया है. फिल्म 2026, अप्रैल में रिलीज हो सकती है. वहीं अगले साल रणवीर सिंह की धुरंधर 2 लॉक हो चुकी है.

 इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है. फिल्म साल 2020 के गलवान घाटी क्लैश पर बेस्ड है. फिल्म में सलमान सेना की वर्दी में नजर आएंगे.

