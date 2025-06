Dark Circle Gharelu Upay: चेहरे पर चमक हो, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे, तो पूरी पर्सनालिटी पर ब्रेक लग जाता है. चाहे कितनी भी अच्छी स्किन हो, डार्क सर्कल्स आपके थकान, स्ट्रेस और हेल्थ की पोल खोल ही देते हैं. अगर आपकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स भी बार-बार लोगों का ध्यान खींचते हैं, नींद पूरी होने के बावजूद आप थके-थके और बीमार से नजर आते हैं, तो जिम ट्रेनर नितेश सोनी का एक देसी नुस्खा (How to remove dark circles naturally at home) आपके लिए कमाल का हो सकता है. फिटनेस और न्यूट्रिशन टिप्स के लिए पॉपुलर नितेश सोनी ने अपने इंस्टाग्राम (@niteshsoniy) पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने का सबसे आसान और घरेलू तरीका (Best home remedy for under eye dark circles) बता रहे हैं. वो किचन की उस देसी चीज (Best organic remedy to lighten dark circles fast) के बारें में बता रहे हैं, जिसे यूज करने के बाद न ब्रांडेड क्रीम की जरूरत पड़ेगी और ना ही एक्सपर्ट के अपॉइंटमेंट की. तो चलिए जानते हैं क्या है ये देसी उपाय...

डार्क सर्कल हटाने का देसी नुस्खा (Dark Circles Desi Remedy)

नितेश सोनी का दावा है, 'जिन लोगों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, वो रात को सोने से पहले बस थोड़ा सा देसी घी हल्का सा गर्म करें, अपनी उंगली पर लें और बहुत प्यार से आंखों के नीचे लगा लें.' उनका कहना है, अगर आप रोजाना ऐसा करना शुरू कर दें, तो कुछ ही दिनों में डार्क सर्कल हल्के पड़ने लगेंगे और धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे.

देसी घी क्यों इतना असरदार (Desi Ghee Benefits)

देसी घी सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी किसी सुपरफूड से कम नहीं है. इसमें विटामिन A, D, E और K पाए जाते हैं, जो स्किन को रिपेयर करते हैं. ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो सूजन कम करते हैं और स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं. घी के नेचुरल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज थकी हुई स्किन को रिलैक्स करती हैं. जब आप हल्का गर्म देसी घी आंखों के नीचे लगाते हैं, तो ये धीरे-धीरे वहां की सूजन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है और स्किन को रिपेयर करके नेचुरल ग्लो देता है.

देसी घी डार्क सर्कल पर कब और कैसे लगाएं (How to Apply Ghee on Dark Circles)

रात में सोने से ठीक पहले, चेहरा अच्छे से धो लें.

थोड़ा सा देसी घी किसी कटोरी में लें और उसे हल्का सा गर्म करें, बस इतना कि स्किन को चुभे नहीं.

अपनी उंगलियों से थोड़ी मात्रा लें, क्योंकि ये सबसे हल्की होती है और आंखों के नीचे की नाजुक स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती.

अब घी को धीरे-धीरे टैप करते हुए आंखों के नीचे लगाएं, गोल-गोल मसाज करें.

इसे पूरी रात के लिए लगा रहने दें.

कितने दिन में मिलेगा रिजल्ट

अगर आप इसे हर रात सोने से पहले नियमित रूप से लगाते हैं, तो करीब दो-तीन हफ्तों में आपको फर्क दिखने लगेगा. डार्क सर्कल हल्के पड़ने लगेंगे, स्किन स्मूद और मॉइस्चराइज होगी और आंखों के नीचे की सूजन भी कम होगी.

डार्क सर्कल से बचने के लिए किन चीजों से बचें (what to avoid)

1. मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर बहुत देर तक न देखें.

2. नींद पूरी लें, कम से कम 7-8 घंटे, रात में ज्यादा देर न जागें.

3. आंखों पर बार-बार रगड़ने से बचें.

4. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिनभर पानी पीते रहें.