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9 Days No Junk Challenge: नवरात्रि के नौ दिन तक जंक फूड्स न खाने से शरीर पर क्या असर होगा? दिखेंगे ये चौंकाने

9 Days No Junk Challenge: इस दौरान आप ताजे, घर के बने और पोषक तत्वों से भरपूर खाने पर ध्यान देते हैं. नतीजा? सिर्फ 9 दिनों में ही शरीर और दिमाग में ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं.

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9 Days No Junk Challenge: नवरात्रि के नौ दिन तक जंक फूड्स न खाने से शरीर पर क्या असर होगा? दिखेंगे ये चौंकाने
9 दिनों तक जंक फूड्स छोड़ने से कई कमाल के लाभ मिल सकते हैं.

Navratri Detox Challenge: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जंक फूड हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है पिज्जा, बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक बिना सोचे-समझे खा लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिर्फ 9 दिनों के लिए इन सबको पूरी तरह छोड़ दिया जाए, तो शरीर में क्या बदलाव आ सकते हैं? 9 दिनों के लिए नो जंक फूड चैलेंज एक ऐसा छोटा लेकिन असरदार प्रयोग है, जो आपकी सेहत को नई दिशा दे सकता है. इस दौरान आप ताजे, घर के बने और पोषक तत्वों से भरपूर खाने पर ध्यान देते हैं. नतीजा? सिर्फ 9 दिनों में ही शरीर और दिमाग में ऐसे बदलाव दिखने लगते हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं.

9 दिन जंक फूड्स न खाने से क्या होता है? | What Happens if You Do Not Eat Junk Food For 9 Days?

1. पाचन तंत्र में सुधार (Better Digestion)

जंक फूड में ज्यादा तेल, मसाले और प्रोसेस्ड चीजें होती हैं, जिससे पेट पर दबाव पड़ता है. 9 दिन तक हेल्दी खाना खाने से पेट हल्का महसूस होता है और गैस, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं.

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2. एनर्जी में बढ़ोतरी (More Energy)

जब आप साफ और पोषक खाना खाते हैं, तो शरीर को सही तरह का फ्यूल मिलता है. इससे दिनभर थकान कम होती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है.

3. स्किन में निखार (Glowing Skin)

जंक फूड में मौजूद ऑयल और शुगर स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. 9 दिन तक इन्हें छोड़ने से चेहरे पर चमक आने लगती है और पिंपल्स भी कम हो सकते हैं.

4. वजन में हल्की कमी (Weight Loss)

हालांकि 9 दिन बहुत लंबा समय नहीं है, फिर भी जंक फूड छोड़ने से कैलोरी कम होती है, जिससे वजन थोड़ा कम हो सकता है और बॉडी हल्की लगती है.

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5. बेहतर नींद (Improved Sleep)

जंक फूड और ज्यादा शुगर नींद को प्रभावित करते हैं. हेल्दी डाइट अपनाने से नींद गहरी और आरामदायक हो जाती है.

6. दिमाग ज्यादा फोकस्ड (Better Mental Clarity)

साफ और बैलेंस डाइट दिमाग को भी फायदा पहुंचाता है. आप ज्यादा फोकस्ड और पॉजिटिव महसूस करते हैं.

7. क्रेविंग्स पर कंट्रोल (Control on Cravings)

पहले 2-3 दिन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे-धीरे जंक फूड की लत कम होने लगती है और हेल्दी चीजें खाने की आदत बन जाती है.

कैसे करें 9 Days नो जंक चैलेंज?

  • बाहर का तला-भुना और पैकेज्ड फूड पूरी तरह बंद करें.
  • घर का बना खाना, फल और सब्जियां ज्यादा खाएं.
  • पानी खूब पिएं.
  • शुगर और कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाएं.

9 Days No Junk Challenge सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत हो सकता है. अगर आप इन 9 दिनों को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे.

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