Monsoon Natural Face Packs: मानसून में स्किन को रखना है हेल्दी? घर पर बनाएं ये 5 नेचुरल फेस पैक, चेहरा दिखेगा फ्रेश और ग्लोइंग

बारिश के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से त्वचा चिपचिपी, ऑयली और मुंहासों वाली हो सकती है. ऐसे में सिर्फ फेसवॉश काफी नहीं होता. अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए त्वचा की देखभाल करना चाहते हैं, तो घर में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों से बने फेस पैक आपकी मदद कर सकते हैं. ये फेस पैक त्वचा को साफ, मुलायम और फ्रेश रखने में सहायक माने जाते हैं.

ओट्स और दही का फेस पैक

जानकारी के अनुसार, घर की रसोई में ही फेस पैक बनाने का सामान मिल जाएगा. आप ओट्स, दही, शहद और अंडे को मिलाकर 15-20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं. यह अतिरिक्त तेल हटाने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है.

बेसन और गुलाब जल का करें इस्तेमाल

बता दें कि आप बेसन में हल्दी, नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाएं. यह त्वचा की सफाई और मुंहासों की समस्या कम करने में मददगार माना जाता है.

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शहद और टी ट्री ऑयल का बनाएं फेस पैक

शहद में लैवेंडर और टी ट्री एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर 10 मिनट तक चेहरे पर लगाएं. यह त्वचा को शांत रखने और पिंपल्स की समस्या कम करने में सहायक हो सकता है.

फेस पैक के लिए चंदन और हल्दी का करें इस्तेमाल

इसी के साथ आप चंदन पाउडर, हल्दी और गुलाब जल का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं. यह त्वचा को ठंडक देने और अतिरिक्त तेल कम करने में मदद करता है.

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नींबू और शहद से बनाएं फेस पैक

जानकारी के अनुसार, आप नींबू के रस में शहद मिलाकर 10 मिनट तक चेहरे पर लगाएं. यह त्वचा का पीएच संतुलित रखने और प्राकृतिक निखार बनाए रखने में मदद कर सकता है.

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