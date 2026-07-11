मानसून में कर रहे हैं हिल स्टेशन घूमने की प्लानिंग? ये 4 जगहें रहेंगी सेफ, मजेदार हो जाएगी ट्रिप

देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है. कई जगहों पर बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है, तो कहीं बादल आफत बनकर बरसे हैं. भारी बारिश के कारण कई पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइड, सड़कें बंद होने की समस्याएं सामने आ रही हैं. ऐसे में अगर आपने भी इन जगहों पर घूमने की प्लानिंग की थी, तो आपके लिए यात्रा को टालना ही बेहतर होगा. हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको अपनी छुट्टियां पूरी तरह कैंसिल करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको ऐसे 4 हिल स्टेशन बताने जा रहे हैं, जहां आप मानसून के दौरान भी घूम सकते हैं. ये जगह सेफ भी रहेंगी और आपकी ट्रिप भी मजेदार हो जाएगी.

1. शिमला, हिमाचल प्रदेश

मानसून में घूमने के लिए शिमला आपके लिए एक अच्छी ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकती है. पहाड़ों की रानी कहलाने वाला शिमला मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत नजर आता है. यहां आप जाखू मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, चाय के साथ पहाड़ों पर तैरते बादलों और मनमोहक नजारों का आनंद ले सकते हैं.

2. कूनूर, तमिलनाडु

मानसून में आप तमिलनाडु में स्थित कूनूर में भी घूम सकते हैं. ये एक एक खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है. मानसून के दौरान यहां के हरे-भरे चाय बागान और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं. यहां आप सिम्स पार्क घूम सकते हैं, डॉल्फिन्स नोज और लैम्ब्स रॉक से शानदार नजारों का आनंद ले सकते हैं. इसके साथ ही आप फेमस नीलगिरि माउंटेन रेलवे की सवारी का मजा ले सकते हैं. अगर फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है.

3. माउंट आबू, राजस्थान

बारिश के सीजन में आप माउंट आबू भी घूमने जा सकते हैं. ये राजस्थान का ऐसा हिल स्टेशन है जो बारिश के मौसम में हरियाली से भर जाता है और इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है. अगर आप ऐसी जगह पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं जहां का नजारा भी शानदार हो और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी न हो, तो ये जगह आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

4. सापुतारा

मानसून में शांति का अनुभव करने के लिए आप गुजरात के सापुतारा हिल स्टेशन पर भी जा सकते हैं. मानसून के दौरान इस खूबसूरत हिल स्टेशन की हरियाली और झरनों से ढके मनमोहक नजारे आपका दिल जीत लेंगे. यहां आप सापूतारा झील में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, रोपवे की सवारी कर आसपास की वादियों के शानदार दृश्य देख सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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