रिपब्लिक डे वीकेंड पर घूमने के लिए ये 4 जगह हैं सबसे बेस्ट, 10 हजार रुपये में हो जाएगी पूरी मौज-मस्ती

Republic Day Weekend Trip Destinations: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) का लॉन्ग वीकेंड करीब है और यदि आप कम बजट में किसी शानदार ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समय बिल्कुल सही है. इस साल गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ रहा है. ऐसे में आप शुक्रवार की रात को निकल सकते हैं और मंगलवार की सुबह तक वापस लौटकर अपनी यात्रा का पूरा मजा ले सकते हैं. अगर आप कम खर्च में घूमने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 4 ऐसी डेस्टिनेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप मात्र 10 हजार रुपये में अपनी ट्रिप पूरी कर सकते हैं. यह जगहें आपके मिनी वेकेशन को यादगार, मजेदार और किफायती बना देंगी.

1. ऋषिकेश

रिपब्लिक डे वीकेंड पर घूमने के लिए ऋषिकेश एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकती है. यहां आपको काफी ज्यादा सुकून महसूस होगा. इसके अलावा आप ऋषिकेश में दिन के समय आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, राम झूला घूम सकते हैं या फिर गंगा किनारे बैठकर किताब और चाय के साथ आराम कर सकते हैं. वहीं, शाम के समय आप कैफे में खाना खा सकते हैं और गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं. 10 हजार रुपये में मजेदार ट्रिप करने के लिए यह जगह काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर आप घूमने के लिए जयपुर भी जा सकते हैं. दिल्ली से यहां पहुंचने में मात्र 4-5 घंटे का समय लगेगा. सुबह के समय जयपुर में आप आमेर किला और सिटी पैलेस घूम सकते हैं, दोपहर में पुराने बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं, और शाम को नाहरगढ़ किले से शहर की जगमगाहट देख सकते हैं. इसके अलावा यहां का खाना भी काफी स्वादिष्ट और किफायती रहता है. यहां की ट्रिप भी 10 हजार रुपये के बजट में अच्छे से फिट हो जाएगी.

तीन दिन की छुट्टियों में आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी घूमने जा सकते हैं. यहां पहुंचकर आपको अनोखी शांति और सुकून का एहसास होगा. साथ ही दिन भर यहां आप संकरी गलियों में घूमते हुए मंदिर, पुराने भवन के नजारे देख सकते हैं. यहां शाम भी पॉजिटिव एनर्जी से भरी होती हैं. गंगा में तैरते दीपक और पूरे शहर में गूंजती मंत्रोच्चारण की आवाज माहौल को और भी खूबसूरत बना देते हैं. कम बजट में अच्छी ट्रिप करने के लिए वाराणसी सबसे बेस्ट ऑप्शन्स में से एक हो सकता है.

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और जंगल, जानवरों और पक्षियों की आवाजों से भरी शांत सुबहों का आनंद लेना चाहते हैं, तो जिम कॉर्बेट आपके लिए एक बेहतरीन जगह है. यहां आप घने जंगलों के बीच जीप सफारी का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं. सफारी के दौरान हाथी और हिरन आसानी से दिखाई दे जाते हैं, और अगर किस्मत साथ दे, तो आप घास के बीच चुपचाप चलते बाघ की झलक भी देख सकते हैं.