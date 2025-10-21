महंगे फेशियल को कहें ना! स्किन बनेगी मक्खन सी मुलायम और ग्लो, लगाएं पिसे हुए चावल के ये 3 फेसपैक

3 Rice Facemask: हर महिला की चाहती है है कि उसकी स्किन बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के, चमकदार और मुलायम बन जाए. लेकिन महंगे फेशियल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च करना हमेशा संभव नहीं होता और इसके कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं. क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद चावल आपके फेस का खोया ग्लो को वापिस ला सकता है. साथ ही इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, चावल में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं. आज हम आपको चावल के 3 ऐसे फेस पैक बताने जा रहे हैं जिससे चेहरे के दाग-धबबे हटते हैं और स्किन मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी.

1. पिसे चावल और दूध का फेस पैक

ग्लोइंग स्किन और सोफ्ट स्किन के लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच पिसे हुए चावल और 1 चम्मच दूध लें. इन दोनों को मिक्स कर एक अच्छा सा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं. आप इसमें गुलाबजल भी डाल सकती हैं. इसको लगाकर करीब 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद रगड़ते हुए इसे ठंडे पानी से धो लें.

इस फेस पैक के लिए आप 2 चम्मच पिसे हुए चावल और दही लें और दोनों को सही से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसमें आप नींबू का रस भी मिला सकती हैं. इसको चेहरे पर मिनट तक लगा रहने दें. फिर सूखने के बाद गालों की मसाज करते हुए चेहरे को वॉश कर लें. इससे स्किन सॉफ्ट बनेगी और दाग-धब्बे भी कम होंगे.

इस फेसपैक को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच पिसे हुए चावल में 1 चम्मच चावल मिलाने होंगे. इसके बाद दोनों को अच्छे से मिक्स करें और एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. सूख जाने के बाद ठंडे पानी से धो लें. इसका असर देखने के लिए आप इस फेसपैक को हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.