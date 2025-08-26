विज्ञापन

अब महिलाएं बन सकती हैं खुद की बॉस, जानिए Udyam Sakhi Portal के फायदे

Udyam Sakhi Portal: उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं को स्टार्टअप शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यहां फंडिंग, सरकारी योजनाओं और मार्केट से जुड़ने की पूरी जानकारी मिलती है. अब तक हजारों महिलाएं रजिस्टर्ड होकर इसका लाभ ले चुकी हैं.

इस पोर्टल को 43.52 लाख रुपए से शुरू किया गया था.

Udyam Sakhi Portal: अब महिलाएं महज घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू कर रही हैं, स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं. लेकिन कई बार सही जानकारी, फाइनेंस और गाइडेंस की कमी उनके रास्ते में रुकावट बन जाती है. इसी समस्या का सरकार ने हल है निकाला है. उनके लिए उद्यम सखी पोर्टल (Government Schemes for Women Entrepreneurs in India) की शुरुआत की जा रही है, जो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां महिलाएं न सिर्फ अपना बिजनेस (Udyam Sakhi Portal Benefits for Women Startups in Hindi) शुरू करने का आसान तरीका जान सकती हैं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद (How Udyam Sakhi Portal Helps for Business) भी पा सकती हैं. आइए जानते हैं यह पोर्टल क्या है और आप इससे कैसे जुड़ सकती हैं.

उद्यम सखी पोर्टल क्या है

उद्यम सखी पोर्टल एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो महिलाओं को बिजनेस शुरू करने, बढ़ाने और मजबूत बनाने में मदद करता है. यहां महिलाओं को फंडिंग, सरकारी योजनाओं, नीतियों और बिजनेस गाइडेंस से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर मिलती है. भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के तहत इस पोर्टल (https://udyamsakhi.com) की शुरुआत की है. 

उद्यम सखी पोर्टल से अब तक कितनी महिलाएं जुड़ी

2018 में लॉन्च हुए इस पोर्टल पर अब तक 4,500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं. इसका मकसद महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि यह पोर्टल महिलाओं को न सिर्फ बिजनेस शुरू करने का गाइडेंस देता है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसरों से भी जोड़ता है.

उद्यम सखी पोर्टल पर किन योजनाओं की जानकारी मिलती है

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)

मुद्रा लोन योजना (MUDRA)

ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

पोर्टल बिजनेस प्लान तैयार करने, MSME मंत्रालय के स्टेट वाइज दफ्तरों की जानकारी और सहयोगी संस्थाओं के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उपलब्ध कराता है.

उद्यम सखी पोर्टल से और क्या-क्या होता है

उद्यम सखी पोर्टल सिर्फ योजनाओं की जानकारी तक सीमित नहीं है, यह महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को देश-विदेश में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर, एग्जिबिशन और एक्सपो से भी जोड़ता है. इससे महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बड़े स्तर पर प्रदर्शित कर सकती हैं और नए बाजारों तक पहुंच बना सकती हैं. इस पोर्टल को 43.52 लाख रुपए से शुरू किया गया था.

उद्यम सखी पोर्टल क्यों खास है

भारत में कई महिलाएं अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं और आंत्रप्रेन्योर बनना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी, गाइडेंस और फाइनेंस नहीं मिल पाता है. उद्यम सखी पोर्टल इन चुनौतियों को दूर करता है और महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बिजनेस में मदद करता है. इससे महिलाएं अपना स्टार्टअप या उद्यम शुरू कर सकती हैं, सरकारी योजनाओं से पैसे जुटा सकती हैं, मार्केट और नेटवर्किंग का हिस्सा बन सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं.

