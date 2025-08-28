पेट्रोल पंप से एक महीने में कितनी कमाई होती है? जानकर उड़ जाएंगे होश

Petrol Pump Monthly Income: जब भी आप पेट्रोल पंप पर अपनी कार-बाइक लेकर फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपके मन में भी यही ख्याल आता होगा, 'काश मेरा भी ऐसा बिजनेस होता, जहां से रोज मोटी कमाई होती.'लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल पंप से एक महीने में कितनी इनकम होती है, इसमें डीलर का प्रॉफिट कितना रहता है. पेट्रोल पंप की डीलरशिप फायदे का सौदा है या नहीं. आइए जानते हैं डिटेल्स में...

1 लीटर पेट्रोल पर कितनी कमाई होती है

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है. इसमें डीलर को हर लीटर पर 4.39 रुपए कमीशन मिलता है. यह कमीशन इंडियन ऑयल (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) तय करते हैं. पंप के खर्चे जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली और मेंटेनेंस निकालने के बाद नेट प्रॉफिट करीब 1 से 1.5 रुपए प्रति लीटर बचता है।

डीजल पर होने वाली इनकम

दिल्ली में डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर है. पंप मालिक को इस पर एवरेज 3.02 रुपए प्रति लीटर कमीशन मिलता है. डीजल पर कमीशन पेट्रोल की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसका बेस रेट और टैक्स कम है. खर्च निकालने के बाद नेट प्रॉफिट हर लीटर पर 1 से 1.5 रुपए तक रह जाता है।

पेट्रोल पंप से एक महीने में कितनी कमाई होती है

मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप रोजाना 5,000 लीटर पेट्रोल और 5,000 लीटर डीजल बेचता है. पेट्रोल पर मिलने वाला कमीशन करीब 4.39 रुपए प्रति लीटर होता है, जिससे पेट्रोल बिक्री से रोजाना 21,950 रुपए कमाई होती है. वहीं, एक डीजल पर 3.02 रुपए के हिसाब से 15,100 रुपए का कमीशन हर दिन मिलता है. कुल मिलाकर, पंप मालिक को हर दिन करीब 37,000 रुपए का कमीशन मिलता है. इसे पूरे महीने के हिसाब से देखें तो (37,000 × 30) करीब 11.10 लाख रुपए बनते हैं. हालांकि, इसमें कर्मचारियों की सैलरी और अन्य खर्चे घटाने के बाद नेट कमाई कम हो जाती है. अगर पंप पर करीब 30 कर्मचारी हैं और उनकी एवरेज सैलरी 20,000 रुपए महीने है, तो कुल 6 लाख रुपए खर्च होंगे. इससे महीने की नेट इनकम करीब 5 लाख रुपए रह जाती है.

पेट्रोल पंप की कमाई पर कितना टैक्स लगता है

पेट्रोल और डीजल की कीमत में सिर्फ रिटेल प्राइस ही नहीं, बल्कि एक्साइज ड्यूटी और वैट (VAT) भी शामिल होते हैं. देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल पर 21.90 रुपए एक्साइज ड्यूटी और VAT 15.40 रुपए है, जबकि डीजल पर यह 17.80 रुपए और 12.83 रुपए है. ये पैसे सीधे सरकार के पास जाते हैं और पंप मालिक को इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता.

क्या पेट्रोल पंप से कमाई हर जगह एक जैसी होती है

पंप की कमाई कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है. हाईवे या शहर की प्रमुख सड़क पर स्थित पंप की कमाई आमतौर पर ज्यादा होती है. इसके अलावा, ट्रैफिक यानी वहां गुजरने वाली गाड़ियों और कस्टमर्स की संख्या भी सीधे प्रॉफिट पर असर डालती है. पंप पर मौजूद सर्विसेज जैसे कैफे, कार वॉश और मिनी शॉप भी एक्स्ट्रा कमाईकी जा सकती है. पंप का ब्रांड और सप्लाई भी अहम होता है, क्योंकि बड़े और भरोसेमंद ब्रांड के पंप पर कस्टमर्स ज्यादा भरोसा करते हैं और बिक्री ज्यादा होती है.

पेट्रोल पंप की कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं