UPSC CSE Final Result 2025 Live Updates: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) इस हफ्ते कभी भी सिविल सर्विसेज़ एग्जामिनेशन (CSE) 2025 का फाइनल रिज़ल्ट जारी कर सकता है. जिन कैंडिडेट्स ने पर्सनैलिटी टेस्ट राउंड में हिस्सा लिया है वे अपना रिजल्ट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. जो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS), इंडियन पुलिस सर्विस (IPS), इंडियन फ़ॉरेन सर्विस (IFS), इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, और कई दूसरी ग्रुप A और B सेंट्रल सर्विसेज़ में अपॉइंट किया जाएगा.

कितने पदों पर होगी भर्ती

कमीशन ने सिविल सर्विस ने अलग-अलग पोस्ट के लिए कुल 979 वैकेंसी निकाली हैं, कमीशन ने 2024 में 1,105 पोस्ट की घोषणा की थी, जबकि 2023 में 1,105, 2022 में 1,011 और 2021 में 712 वैकेंसी घोषित की गई थीं. इस बार कम पदों पर वैकेंसी निकाली गई है.

UPSC CSE Final Result 2025 Live Updates: