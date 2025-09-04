UPSC ने CMS एग्जाम 2025 का रिजल्ट किया जारी, यहां करें चेक

UPSC CMS Result out 2025 : यूपीएससी ने सीएमएस (combined medical service) परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज जारी कर दिया है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार के पास रोल नंबर होना जरूरी है. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से 705 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

सीएमएस परीक्षा 2025 रिजल्ट

इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा. जिसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. यह फार्म कैसे भरा जाएगा और कैसे सबमिट करना है, इसकी डिटेल्ड जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.

बता दें कि अभी यूपीएससी ने सिर्फ चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ही पीडीएफ में लिखा है. सभी उम्मीदवारों के अंकों को फाइनल रिजल्ट आने के बाद जारी किया जाएगा, जो वेबसाइट पर 30 दिन तक उपलब्ध रहेगा.

विदित हो कि UPSC CMS परीक्षा 2025 का आयोजन 20 जुलाई को दो शिफ्ट में आयोजित किया गया था.