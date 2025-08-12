Sarkari Naukri: राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन शुरू, इस बार बदले नियम, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

UP Inter Colleges Lecturer Bharti: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लंबे इंतजार के बाद प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 1516 (पुरुष शाखा के लिए 777 और महिला शाखा के लिए 694 पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे अप्लाई कर लें, आवेदन करने की लास्ट डेट 19 सितंबर 2025 है.

इस साल इस भर्ती (UP Lecturer Jobs) के योग्यता में थोड़ा बदलाव किया गया है. अगर आवेदन भरने में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए 19 सितंबर का समय दिया गया है. आवेदन करने के लिए अब उम्मीदवारों के पास अब बीएड की डिग्री होनी चाहिए.

UP Inter Colleges Lecturer Bharti: शैक्षणिक योग्यता

यूपी इंटर कॉलेद लेक्चर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास बीएड कि डिग्री होनी चाहिए, इससे पहले इस वैकेंसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत होती थी. लेकिन इस साल से योग्यता में बदलाव किए गए हैं. जो अप्लाई कर रहे हैं वे अपनी उम्र सीमा का भी ख्याल रखें, कम से कम न्यूनतम 21 व अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए. साथ जन्म की तारीख दो जुलाई 1985 से पहले और एक जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए.

चार साल बाद होने वाली है भर्ती

ये भर्ती 5वें साल बाद आ रही है, इससे पहले आयोग ने 22 दिसंबर 2020 नोटिफिकेशन जारी किया था. एक लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है. उस समय बालक वर्ग में 991 और बालिका वर्ग में 482 कुल 1473 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी.

आवेदन करने वाले उम्मीदवार ओटीआर आधारित आवेदन पहले कर लें. ओटीओर आपको एक बार दर्ज करने की जरूरत होगी. इसके बाद आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर लें.

