बिहार में आने वाली एक और बंपर वैकेंसी, SI के 1799 पदों पर भर्ती के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

Bihar SI Bharti 2025: बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. बीपीएससी की ओर से सब-इंस्टपेक्टर के पदों के लिए वैकेंसी निकलने वाली है. इसकी जानकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने दी है. उन्होंने बताया है कि बिहार में एसआई पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन मिली है. अब बस नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल पहले से ही चार भर्तियों की प्रक्रिया जारी है. प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 और मद्य निषेध विभाग में दारोगा के 28 पदों पर बहाली प्रक्रिया जारी है. इसके बाद जल्द ही अब उम्मीदवारों के लिए SI Bharti एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाएगा.

क्या होगी शैक्षणिक योग्यता

बिहार के युवाओं के लिए एक और शानदार मौका है. अपनी तैयारी तेज कर लें. क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. इस भर्ती की योग्यता की बात करें तो पिछली वैकेंसी के हिसाब से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मांगी जा सकती है. आयु सीमा भी 18 वर्ष से 37 वर्ष होने की उम्मीद है, हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार छूट की भी सुविधा दी जाएगी. पूरी डिटेल्स नोटिस जारी होने के बाद मिल सकेगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी तैयारी पर फोकस करें.

BPSSC SI Vacancy 2025: सलेक्शन प्रोसेस

फाइनल रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में आए नंबर के आधार पर बनेगी. इसके बाद फिजिकल टेस्ट में सिर्फ पास होना होगा. आपको पता हो कि फिलहाल बिहार पुलिस में 19838 पदों पर कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया जारी है. लिखित परीक्षा हो चुकी है और लाखों परीक्षार्थियों को आंसर-की व रिजल्ट का इंतजार है.

