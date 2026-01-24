UPPSC RO ARO मेन्स एडमिट कार्ड 2026 हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 out : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के आरओ/एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है. यूपीपीएससी (UPPSC) ने आरओ एआरओ मेन्स का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स पास कर लिया था, वे अब मेन्स परीक्षा का का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि आरओ एआरओ मेन्स का एग्जाम 2 और 3 फरवरी को आयोजित किया जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं RO और ARO के मेन्स का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें.

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 out : कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाइए.

अब आप होमपेज पर ADMIT CARD या Candidate dashboard सेक्शन पर क्लिक करिए

इसके बाद आप UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 के लिंक को खाजिए और उस पर क्लिक करिए

अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड भरिए

अब आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए आप एडमिट कार्ड खुल जाएगा

अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 out : एडमिट कार्ड में इन जानकरियों को जरूर जांचिए

एडमिट कार्ड में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर हो

मेन्स परीक्षा की डेट और शिफ्ट की टाइमिंग मेंशन हो

रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम सेंटर का नाम और पूरा पता भी एडमिट कार्ड में हो

कैंडीडेट की कैटेगरी, जेंडर, फोटो और सिग्नेचर भी हो

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 out : परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या होना जरूरी है

उम्मीदवारों को परीक्षा केद्र पर प्रिंटेड एडमिट कार्ड, एक फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी) जरूर हो.

वहीं, रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. इसके अलावा आयोग द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है.

UPPSC RO ARO Mains Admit Card 2026 out : कितने पदों पर होगी भर्ती

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रिव्यू ऑफिसर (RO) और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) भर्ती के माध्यम से कुल 411 पदों को भरा जाएगा.