UPPSC Recruitment 2022: यूपी में सिविल जज के 303 पदों पर आवेदन का मौका, 10 जनवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म 

वर्ग के आधार पर रिक्तियों का विवरण

कुल वैकेंसीः 303 पद

सामान्य वर्गः 123 पद

ओबीसीः 81 पद

एससीः 63 पद

महिलाः 60 पद

ईडब्ल्यूएसः 30 पद

एक्स सर्विसमैनः 15 पद

पीडब्ल्यूडीः 12 पद

एसटीः 06 पद

डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटरः 06 पद

शैक्षणिक योग्यता क्या हो

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हो. साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान हो. इसके साथ ही बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

वेतनमान कितना

जूनियर डिवीजन के तहत सिविल जज के पद के लिए, उम्मीदवारों को 27,700 रुपये से 44,770 रुपये के बीच मासिक वेतन मिलेगा.

आवेदन शुल्क कितना

यूपी में सिविल जज भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए सामान्य वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को 65 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपये का शुल्क देना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को ऑनलाइन मोड में करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

1.उम्मीदवार सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट - uppsc.up.nic.in पर जाएं.

2.इसके बाद "CLICK HERE TO APPLY FOR ADVT.NO. A-5/E-1/2022, U.P. JUDICIAL SERVICE CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) EXAMINATION-2022” लिंक पर क्लिक करें.

3.अब आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

4.इसके बाद आवेदन पत्र भरें.

5.अब उम्मीदवार अब अपनी फीस का भुगतान करें.

6.फीस जमा होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन जमा कर दें.

7.अंत में सबमिट आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालें और भविष्य के लिए रखें.