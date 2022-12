UPPSC माइंस इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड uppsc.up.nic.in पर जारी, परीक्षा इसी महीने

UPPSC Mines Inspector Admit Card 2022 डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

आयोग यूपीपीएससी माइंस इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा (UPPSC Mines Inspector preliminary exam) का आयोजन 18 दिसंबर 2022 को करेगा. यह परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी. परीक्षा के प्रयागराज और लखनऊ जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के भाग लेने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा के जरिए राज्य में माइंस इंस्पेक्टर (Mines Inspector) के कुल 55 रिक्त पदों को भरेगा. आयोग इस पद पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन कर रहा है. परीक्षा दो भाग होंगे- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा. प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे.

UPPSC Mines Inspector Admit card 2022: ऐसे डाउनलोड करें-

1.सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

2.इसके बाद डैशबोर्ड पर जाएं और "एडमिट कार्ड- LICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD OF ADVT. NO. A-4/E-1/2022, DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING, U.P., MINES INSPECTOR PRE. EXAM.-2022'' लिंक पर क्लिक करें.

3.अब लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट करें.

4.इसके बाद एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें.

5.अंत में भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

