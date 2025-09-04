विज्ञापन

Sarkari Naukri 2025: असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली 1253 पदों पर भर्ती, आज से आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है.

नई दिल्ली:

UP Govt Jobs: यूपी में इन दिनों नौकरी की भरमार चल रही है, चाहे वह सिपाही के लिए हो या ग्रुप सी या ग्रुप बी. आने वाले समय में वैकेंसी जारी होगी और कई जारी हो चुकी है, जिसकी लिए प्रोसेस जारी है. इसी बीच एक बार यूपी सरकार ने सरकारी नौकरी निकाली है.  उत्तर प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती निकाली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है. अगर आप इस  असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लें.  आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर 2025 है.

बंपर भर्ती निकली है जल्द करें अप्लाई

आवेदन फॉर्म भरने के बाद हुई गलती को सुधारने का मौका 13 अक्टूबर तक दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पांच साल बाद इस भर्ती को शुरू किया है. इससे पहले साल 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा. जहां पर जाकर उम्मीदवार अपनी डिटेल्स भर कर अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए 1253 पदों पर भर्ती होगी.

आयु सीमा 

यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

डिटेल्स नोटिस आज होगी जारी

इस वैकेंसी के लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा. जिसमें योग्यता, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, सहित सभी जानकारी दी जाएगी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

