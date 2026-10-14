Indian Army TES 57: बिना परीक्षा सीधे सेना में अफसर बनने का मौका! 12वीं पास के लिए भर्ती शुरू, ऐसे करें अप्लाई

भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी TES-57 कोर्स (जुलाई 2027 बैच) के लिए आज, 14 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्य अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को सीधे सेना में अधिकारी रैंक पर शामिल होने का चांस मिलता है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस और आवेदन कैसे करें इसके बारे में आगे आर्टिकल में विस्तार से बता रहे हैं.
क्या होनी चाहिए योग्यता?एकेडेमिक क्वालिफिकेशन
उम्मीदवार ने देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (PCM) सब्जेक्ट के साथ क्लास 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो.न्यूनतम अंक
क्लास 12वीं के पीसीएम (PCM) ग्रुप में उम्मीदवार के कुल मिलाकर कम से कम 60फीसदी अंक होने चाहिए.जेईई की जरूरी शर्त
एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के अलावा उम्मीदवार का JEE (Mains) 2026 एग्जाम में उपस्थित होना अनिवार्य है.मैरिटल स्टेटस
केवल अनमैरिड मेल उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सिलेक्शन प्रोसेस
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उम्मीदवारों को सेना में अफसर बनने के लिए कोई अलग से रिटेन एग्जाम नहीं देना होता-शॉर्टलिस्टिंग
प्राप्त आवेदनों को कक्षा 12वीं के PCM अंकों और JEE (Mains) 2026 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.SSB इंटरव्यू
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीधे सेवा चयन बोर्ड (SSB) के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. यह 5 दिनों तक चलने वाली एक कंप्रीहेंसिव असेससमेंट परीक्षा होती है.मेडिकल टेस्ट
SSB इंटरव्यू में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों का सेना के मानकों के अनुरूप कड़ा मेडिकल टेस्ट होगा.मेरिट लिस्ट
अंत में, मेडिकल रूप से फिट पाए गए उम्मीदवारों की एसएसबी नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले सेना की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर "Officer Entry Apply/Login" सेक्शन को खोलिए.
- अगर आप नए यूजर हैं तो जरूरी डिटेल्स भरकर खुद को रजिस्टर करें.
- लॉगिन करने के बाद 10+2 Technical Entry Scheme-57 लिंक पर क्लिक करें.
- अपना पर्सनल डिटेल्स, कक्षा 10वीं और 12वीं के पीसीएम अंक और जेईई मेंस 2026 का रोल नंबर भरें.
- अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- अब री-चेक करें और अंत में सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.
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