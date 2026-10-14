Indian Army TES 57: बिना परीक्षा सीधे सेना में अफसर बनने का मौका! 12वीं पास के लिए भर्ती शुरू, ऐसे करें अप्लाई

भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी TES-57 कोर्स (जुलाई 2027 बैच) के लिए आज, 14 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्य अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को सीधे सेना में अधिकारी रैंक पर शामिल होने का चांस मिलता है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस और आवेदन कैसे करें इसके बारे में आगे आर्टिकल में विस्तार से बता रहे हैं.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

उम्मीदवार ने देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स (PCM) सब्जेक्ट के साथ क्लास 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो.

क्लास 12वीं के पीसीएम (PCM) ग्रुप में उम्मीदवार के कुल मिलाकर कम से कम 60फीसदी अंक होने चाहिए.

एकेडेमिक क्वालिफिकेशन के अलावा उम्मीदवार का JEE (Mains) 2026 एग्जाम में उपस्थित होना अनिवार्य है.

केवल अनमैरिड मेल उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सिलेक्शन प्रोसेस

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उम्मीदवारों को सेना में अफसर बनने के लिए कोई अलग से रिटेन एग्जाम नहीं देना होता-

प्राप्त आवेदनों को कक्षा 12वीं के PCM अंकों और JEE (Mains) 2026 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सीधे सेवा चयन बोर्ड (SSB) के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. यह 5 दिनों तक चलने वाली एक कंप्रीहेंसिव असेससमेंट परीक्षा होती है.

SSB इंटरव्यू में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों का सेना के मानकों के अनुरूप कड़ा मेडिकल टेस्ट होगा.

अंत में, मेडिकल रूप से फिट पाए गए उम्मीदवारों की एसएसबी नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?