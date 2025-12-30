नए साल पर बिहार के युवाओं को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, हजारों शिक्षकों की भर्ती के खुलेंगे दरवाजे

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को कहा कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम-4 (TRE-4) के ज़रिए जल्द ही अपॉइंटमेंट किए जाएंगे. उन्होंने कहा TRE-1 में 1.70 लाख और TRE-2 में 70,000 टीचरों को अपॉइंट किया गया है. जबकि TRE-3 में, 87,774 वैकेंसी में से सिर्फ़ कुछ ही भरी गई हैं. कुमार ने कहा, "हम जल्द ही TRE-4 अपॉइंटमेंट पक्का करेंगे. TRE-4 के लिए रोस्टर क्लियरेंस और रिक्विजिशन 15-20 जनवरी तक BPSC (बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन) को भेज दिए जाएंगे." बता दें कि बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले, TRE-3 के तहत अलॉट सभी पोस्ट का एक सेक्शन पूरा न होने की वजह से राज्य में कई प्रोटेस्ट हुए थे.

बोनस मार्क्स के खइलाफ प्रोटेस्ट

एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, 935 असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर और स्पेशल स्कूलों के 7,279 टीचरों की रिक्रूटमेंट के लिए भी BPSC को रिक्विजिशन भेजे गए हैं. इस बीच, इंजीनियरिंग जॉब के कैंडिडेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस मार्क्स देने के खिलाफ पटना में कई सेक्रेटेरिएट ऑफिस वाली बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया.

एक प्रोटेस्टर ने कहा, "BPSC AE (असिस्टेंट इंजीनियर) रिक्रूटमेंट एग्जाम में, एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को 400 मार्क्स के एग्जाम पेपर में 133 बोनस मार्क्स दिए जाते हैं. यह प्रोविजन फ्रेशर्स को उनका सही मौका नहीं देता है." प्रोटेस्टर्स ने सरकार से इस "काले कानून" को रद्द करने की अपील की.दरअसल बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने एक्सपीरियंस के लिए बोनस मार्क्स मिलते हैं.