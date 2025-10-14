RRB Vacancy 2025: रेलवे में इस भर्ती के लिए जल्द करें आवेदन, आज है आखिरी तारीख

Railway Govt Jobs: रेलवे में नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के 386 पदों के लिए आवेदन की आज लास्ट डेट है. जिन उम्मीदवारों ने अबतक अप्लाई नहीं किया है, वे जल्दी अप्लाई कर लें. आपके पास सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका है. आवेदन की प्रक्रिया 15 सिंतबर से शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर तय की गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा.

इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए एक और अच्छी खबर है कि आरआरबी की 3 अन्य बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में नौकरी करना आपका सपना है तो हो सकता है आपका सपना पूरा हो जाए. फिलहाल रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती की लास्ट डेट आज है, तो फटाफट अप्लाई कर लें.

योग्यता ये होनी चाहिए

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 20 साल और अधिकतम 33 साल होना चाहिए. एससी व एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी.

सलेक्शन प्रोसेस

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा.

ये भी पढ़ें-ISRO में करियर बनाना चाहते हैं? जानिए योग्यता और एग्जाम डिटेल्स, ऐसे करें तैयारी और अप्लाई

