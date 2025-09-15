22 साल की उम्र में हर्षिता दवे ने टॉप किया PCS परीक्षा, जानिए डिप्टी कलेक्टर बनने की क्या थी तैयारी?

MPPSC 2024 Success Story: एमपी पीसीएस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दो दिन पहले जारी किया है. इस परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद कई उम्मीदवारों के सपने पूरे हुए जिन्होंने सालों तक मेहनत की थी. इस परीक्षा में 22 साल की हर्षिता दवे ने टॉप किया है. एग्जाम में अच्छे रैंक लाकर हर्षिता डिप्टी कलेक्टर हासिल कर चुकी हैं. इस बड़ी उपलब्धि के बाद हर्षिता के परिवार में खुशी का माहौल है.

हर्षित ने अनरिजर्व कैटगरी से टॉप किया है. उनकी तैयारी और मेहनत की चर्चा अब हर जगह होने लगी है. हर्षिता की सफलता उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो एग्जाम की तैयारी कर रही हैं. चलिए जानते हैं हर्षिता की MPPSC PCS Success Story) सक्सेस स्टोरी.

परिवार में है पढ़ाई का माहौल

हर्षिता के घर मीडिया वालों का तांता लगा हुआ है. एक इंटव्यू में उन्होंने अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बताया. उन्होंने आर्ट्स से BA और MA किया था. उनके पिता डॉ. विकास दवे साहित्य अकैडमी में डायरेक्टर हैं. मां सुनीता दवे प्राइवेट प्राइवेट स्कूलों में टीचर हैं. MPPSC की तैयारी के लिए हर्षिता रोजाना 12 से 14 घंटे पढ़ाई करती थी. घर में पढ़ाई का माहौल होने की वजह से भी उन्हें काफी मदद मिली. डिबेट में भी शुरू से उनकी रुची रही है. उनके बड़े भाई हार्दिक दवे न्यूज एंकर हैं. इसलिए उनकी तैयारी में करेंट अफेअर्स में बड़े भाई ने काफी मदद की.

हर्षिता ने किया अपने दादी का सपना पूरा

हर्षिता की दादी सुशीला दवे का सपना था कि परिवार की कोई बेटी प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन 1966 में पढ़ाई छोड़कर शादी करनी पड़ी.

