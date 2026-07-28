छात्रों पर दर्ज FIR नहीं हुई रद्द, तो करियर में क्या-क्या हो सकती है दिक्कत?

FIR against students : देश के अलग-अलग राज्यों में पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान कई जगह छात्रों पर FIR दर्ज हुई हैं. छात्र संगठनों का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. इस बीच सवाल ये बना हुआ है कि अगर दर्ज FIR समय रहते रद्द नहीं होती या मामलों का उचित समाधान नहीं होता, तो इसका असर छात्रों के करियर और भविष्य की योजनाओं पर कैसे पड़ सकता है?

सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में हो सकती है दिक्कत

कई सरकारी नौकरियों में नियुक्ति से पहले पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है. अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है या उसका रिकॉर्ड साफ नहीं है, तो नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. इसी तरह कई प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनियां भी भर्ती से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं. ऐसे मामलों में लंबित FIR या आपराधिक रिकॉर्ड अतिरिक्त जांच का कारण बन सकते हैं, जिससे नौकरी मिलने में देरी या दूसरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

हायर एजुकेशन और स्कॉलरशिप पर भी पड़ सकता है असर

FIR दर्ज होने की स्थिति में कुछ मामलों में चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) प्राप्त करने में भी कठिनाई हो सकती है. यह डॉक्युमेंट कई यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स, फेलोशिप और दूसरे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में एडमिशन के दौरान मांगा जाता है. हालांकि, इसका प्रभाव हर एक मामले के नेचर और संबंधित संस्थान के नियमों पर निर्भर करता है.

पासपोर्ट और वीजा प्रक्रिया भी हो सकती है प्रभावित

विदेश में पढ़ाई, रिसर्च या कॉन्फ्रेंस में भाग लेने की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए भी ऐसी कानूनी प्रक्रियाएं चिंता का विषय बन सकती हैं. लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति में पासपोर्ट आवेदन या उसके रिन्यूअल के दौरान अतिरिक्त जांच हो सकती है. इसी तरह कुछ देशों की वीजा प्रक्रिया में भी आवेदक के कानूनी रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, जिससे आवेदन प्रभावित हो सकता है.

कानूनी प्रक्रिया और मानसिक दबाव भी बड़ी चुनौती

FIR दर्ज होने के बाद अगर मामला जांच या अदालत तक पहुंचता है, तो छात्रों को पुलिस स्टेशन और अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. इससे पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और करियर की योजना प्रभावित होने की आशंका रहती है. इसके अलावा भविष्य को लेकर अनिश्चितता, सामाजिक छवि पर असर और कानूनी प्रक्रिया का दबाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव डाल सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में समय पर कानूनी सलाह लेना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है.

ये भी पढ़ें - मेडिकल कॉलेजों में आज भी हो रही रैगिंग, सरकार ने संसद में जारी किए आंकड़े