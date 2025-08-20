Stenographer का क्या काम होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है?

Stenographer Job Profile: अगर आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो स्टेनोग्राफर बनना एक शानदार ऑप्शन हो सकता है. दोनों ही सेक्टर में इसकी अक्सर वैकेंसी (Stenographer vacancy in government sector) निकलती रहती है. खासकर गवर्नमेंट जॉब में इसे लेकर काफी क्रेज भी देखने को मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं स्टेनोग्राफर का काम (What does a stenographer do in India) क्या होता है और उनकी सैलरी कितनी होती है. आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे स्टेनोग्राफर के काम, एलिजिबिलिटी, सैलरी (Stenographer salary in India) और करियर ग्रोथ की हर जानकारी...

स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है - What is Stenographer

1. स्टेनोग्राफर ऑफिस या मीटिंग्स में बोले गए शब्दों को आमतौर पर शॉर्टहैंड या टाइपिंग के जरिए रिकॉर्ड करता है.

2. मिनट्स और नोट्स तैयार करना, मीटिंग या कोर्ट की प्रोसिडिंग्स को रिटेन में बदलना.

3. डिक्टेशन लेना और टाइप करना यानी ऑफिसर के बोले हुए शब्दों को सही तरह से टाइप करना.

4. रिपोर्ट, नोटिफिकेशन, लेटर तैयार करना.

5. ऑफिस में रिकॉर्ड रखना, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना.

स्टेनोग्राफर कौन बन सकता है - Stenographer Eligibility

1. स्टेनोग्राफर बनने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करना अनिवार्य है.

2. कैंडिडेट के पास स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए.

3. हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए टाइपिंग कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और शॉर्टहैंड 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए.

4. इंग्लिश स्टेनोग्राफी में टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और शॉर्टहैंड 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए.

5. कैंडिडेट को हिंदी, इंग्लिश और संबंधित लोकल लैंग्वेज में ग्रामर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए.

6. डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और मॉर्डन ऑफिस टूल्स जैसे कंप्यूटर-लैपटॉप का इस्तेमाल आना चाहिए.

7. सरकारी भर्ती में उम्र सीमा 18-27 साल होती है. हालांकि, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आयु सीमा में छूट लागू होती है.

स्टेनोग्राफर की भर्ती कहां और कैसे होती है - Stenographer Recruitment Process

स्टेनोग्राफर की नियुक्ति सरकारी विभागों, मंत्रालयों, हाईकोर्ट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जरिए होती है. सरकारी नौकरी में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) स्टेनोग्राफर ग्रेड 'C' और 'D' के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है. इन परीक्षाओं में आमतौर पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) और स्किल टेस्ट शामिल होते हैं. हाईकोर्ट्स में स्टेनोग्राफर के लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के साथ-साथ टाइपिंग और शॉर्टहैंड की स्किल को चेक किया जाता है. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी समय-समय पर वैकेंसी निकालते हैं, लेकिन उनके लिए सेलेक्शन प्रॉसेस थोड़ी अलग हो सकती है.

स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है - Stenographer Salary

स्टेनोग्राफर की सैलरी उनके एक्सपीरिएंस, कंपनी और लोकेशन पर निर्भर करती है. सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर की शुरुआती सैलरी करीब 30,000 रुपए महीने होती है. इसका पे स्केल पे-बैंड 1 (5,200-20,200 रुपए) और ग्रेड पे 2,600 रुपए के हिसाब से तय होता है. हाईकोर्ट में काम करने वाले स्टेनोग्राफर को थोड़ा ज्यादा सैलरी मिलती है. यहां उनका पे स्केल पे-बैंड 2 (9,300-34,800 रुपए) और ग्रेड पे 4,200 रुपए होता है, जिससे शुरुआती सैलरी लगभग 39,182 रुपए तक हो सकती है. सरकारी स्टेनोग्राफर को हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल बेनेफिट और ग्रैच्युटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

स्टेनोग्राफर का करियर ग्रोथ - Stenographer Career Growth

स्टेनोग्राफर सिर्फ टाइपिंग तक ही सीमित नहीं है. समय के साथ वे सीनियर स्टेनोग्राफर (Senior Stenographer), पर्सनल असिस्टेंट (PA), ऑफिस सुप्रीटेंडेंट बन सकते हैं. प्रोफेशनल स्किल्स और कंप्यूटर नॉलेज आपको तेजी से प्रमोशन दिला सकते हैं.

स्टेनोग्राफर की जॉब कैसे पाएं - How to Get Stenographer Job

सरकारी विभागों में SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम दें.

प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्ट वॉक इन या ऑनलाइन अप्लाई करें.

एक्सपीरिएंस और स्किन बढ़ाने के लिए शॉर्ट कोर्सेस और टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करें.